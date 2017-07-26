Приключения Кубка Стэнли: от Красной площади до Кандагара

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Каждый обладатель Кубка Стэнли имеет право провести с ним целый день. Традиционно хоккеисты привозят его в родные города, показывают друзьям и родным, но в каждой команде обязательно находится кто-то более затейливый. Кубок Стэнли берут на рыбалку, в стрип-клуб, кормят из чаши детей хлопьями с молоком на завтрак, едят попкорн в кино, спят с ним в одной кровати и даже ходят в душ.

Красная площадь

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Появление Кубка Стэнли в России стало уже традиционным — за 20 лет трофей побывал в Москве, Воскресенске, Архангельске, Тольятти, Екатеринбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Магнитогорске и Омске. Второй год подряд трофей в столицу привезет форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, к которому на этот раз присоединится тренер команды Сергей Гончар.

Первый визит Кубка Стэнли в Москву случился в августе 1997 года. Инициатива показать трофей российским болельщикам принадлежала хоккеистам «Детройт Ред Уингз» Игорю Ларионову и Вячеславу Фетисову. Сразу после победы в финале они обратились к главному тренеру команды Скотти Боумэну с просьбой свозить кубок на родину и получили согласие. Кубок Стэнли побывал в разных местах Москвы, но самым запоминающимся стало посещение Красной площади, где к Ларионову и Фетисову присоединился их партнер по команде Вячеслав Козлов. В том составе «Детройта» было еще два российских игрока — Владимир Константинов за пару месяцев до этого попал в автоаварию, которая на всю жизнь приковала его к инвалидной коляске, а Сергей Федоров не прилетел в Москву без каких-либо официальных причин.

Ларионов, Фетисов и Козлов сделали памятные фотографии с кубком на фоне Храма Василия Блаженного и даже хотели наведаться с трофеем к Владимиру Ленину, но в мавзолей хоккеистов не пустили.

Замок Блед в Словении

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Лучший хоккеист в истории Словении Анже Копитар первый раз выиграл Кубок Стэнли в 2012 году и сразу же повез трофей на родину. Там он вместе с кубком отправился на экскурсию по замку Блед, главной достопримечательности страны. Замок расположен на одноименном озере, и Копитар доставил кубок на деревянной лодке, что выглядело очень стильно. Замку Блед более тысячи лет (первое упоминание зафиксировано в 1011 году), вероятно, что со столь глубокой историей Кубок Стэнли никогда не сталкивался.

Конюшня «Кентукки Дерби»

Сейчас Эдди Ольчик известен как телекомментатор и эксперт в популярной хоккейной видеоигре, а в 90-е он был довольно заметным центрфорвардом. В 1994 года он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и как большой любитель скачек повез трофей на ипподром. Мероприятие для визита он выбрал весьма престижное — «Кентукки Дерби», которое начали проводить, когда Кубка Стэнли еще не существовало в природе. Чести поужинать из чаши удостоился жеребец с вызывающей кличкой Go For Gin, ставший победителем.

Горячая точка в Афганистане

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Кубок Стэнли неоднократно бывал не только в воинских частях как часть гуманитарной миссии, так и в самых настоящих горячих точках. Защитник «Каролины Харрикейнс» Глен Уэсли возил трофей в казармы для раненых, а форвард «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн брал кубок с собой на базу военно-воздушных сил в Ниагара-Фоллз.

В 2007 году Кубок Стэнли возили в Кандагар, где в то время велись боевые действия. Трофей сопровождали 19 бывших игроков разных клубов, включая знаменитого бойца Дэйва «Тигра» Уильямса, и начальник главного штаба канадских вооруженных сил генерал Рик Хиллер. На протяжении нескольких часов, пока кубок находился на базе, все желающие смогли с ним сфотографироваться.

Крещение детей

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В 1996 году защитник «Колорадо Эвеланш» Сильвен Лефевр использовал Кубок Стэнли как купель для крещения своего ребенка. Через 12 лет нападающий «Детройта» Томас Хольмстрем отвез трофей в родную Швецию, чтобы его двоюрдный брат покрестил дочь.

Вообще младенцы в Кубке Стэнли — это одна из самых трогательных картин в хоккее. Это умилительно, даже когда случаются детские неожиданности, как это было с новорожденной дочерью нападающего «Детройта» Криса Дрэйпера, который в 2008 году пригласил журналистов к себе домой. «Мы хорошо тогда посмеялись», — вспоминал Дрэйпер, даже получивший ряд обвинений в неуважении к трофею.

Одним из символов победы «Питтсбурга» этим летом стала фотография младенца Картера Роуни в чаше, которую завоевал его отец.

Олег Кошелев.