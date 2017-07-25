Шведский форвард Мика Зибанежад подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»

Зибанежад перешел в «Рейнджерс» в июле 2016 года в результате обмена с «Оттавой». В минувшем сезоне 24-летний швед провел в регулярном чемпионате 56 матчей и набрал 37 очков (14+23). В 12 играх плей-офф в его активе 9 очков (2+7). По окончании сезона Зибанежад получил статус ограничено свободного агента.

Во вторник нападающий подписал пятилетний контракт с ежегодной зарплатой в размере 5,35 миллиона долларов.

Всего за шесть сезонов в НХЛ Зибанежад сыграл в 337 матчах и набрал 188 очков (78+110).