Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30491243/
25 июля 2017, 19:07 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Шведский форвард Мика Зибанежад подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Шведский форвард Мика Зибанежад подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба НХЛ.

Зибанежад перешел в «Рейнджерс» в июле 2016 года в результате обмена с «Оттавой». В минувшем сезоне 24-летний швед провел в регулярном чемпионате 56 матчей и набрал 37 очков (14+23). В 12 играх плей-офф в его активе 9 очков (2+7). По окончании сезона Зибанежад получил статус ограничено свободного агента.

Во вторник нападающий подписал пятилетний контракт с ежегодной зарплатой в размере 5,35 миллиона долларов.

Всего за шесть сезонов в НХЛ Зибанежад сыграл в 337 матчах и набрал 188 очков (78+110).

Нью-Йорк Рейнджерс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

«Это стало шоком»: Матч ТВ прервал сотрудничество с Карпиным