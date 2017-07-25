Шведский форвард Мика Зибанежад подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Шведский форвард Мика Зибанежад подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба НХЛ.
Зибанежад перешел в «Рейнджерс» в июле 2016 года в результате обмена с «Оттавой». В минувшем сезоне 24-летний швед провел в регулярном чемпионате 56 матчей и набрал 37 очков (14+23). В 12 играх
Во вторник нападающий подписал пятилетний контракт с ежегодной зарплатой в размере 5,35 миллиона долларов.
Всего за шесть сезонов в НХЛ Зибанежад сыграл в 337 матчах и набрал 188 очков (78+110).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter