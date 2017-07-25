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25 июля 2017, 16:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Баффало» подписал однолетний контракт с вратарём Ленером

«Баффало Сэйбрз» объявил о подписании однолетнего соглашения с голкипером Робином Ленером, о чём сообщает официальный сайт клуба.

26-летний Ленер в прошлом сезоне в составе «Баффало» принял участие в 59 матчах НХЛ, в которых его коэффициент надёжности составил 2,68, а процент отражённых бросков — 92.

Всего у Ленера на счету 166 встреч в НХЛ, в которых его процент отражённых бросков был 91,8, а коэффициент надёжности 2,76. До 2015 года Робин выступал в НХЛ составе «Оттавы Сенаторз», а также в АХЛ в составе фарм-клуба «Оттавы» — «Бингхэмптон Сенаторз».

Баффало Сэйбрз
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