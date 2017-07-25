«Данис — езжай в Америку, к Овечкину!» Три клуба НХЛ, которым нужен Зарипов
Дисквалифицированный ветеран «Ак Барса» может и должен продолжить карьеру в Северной Америке. Альтернатива одна — уйти из хоккея.
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Видимо, что-то случилось...
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Вы все знаете, что НХЛ имела в виду это ВАДА. Там, за океаном, никто бы даже не подумал совместно с ИИХФ и Всемирным антидопинговым агентством, с привлечением антидопинговых подразделений, международных агентств по сбору
Вы представляете, что это такое — выдернуть звезду из состава НХЛ, дисквалифицировать ее на два года. Этим сломать команде весь сезон, сломать жизнь своему хоккеисту. НХЛ — это большой бизнес, это коммерческая лига. И там не позволят
Ребята — цирк за углом. Идите с пробирками туда, к клоунам и медведям на велосипедах.
Причем я не обвиняю КХЛ. Совсем нет. Наша лига является заложником того, что входит в систему ИИХФ. Президент ИИХФ Рене Фазель — наш большой друг. Но ИИХФ участвует в организации Олимпиад, а там самое раздолье для инквизиторов в белых колпаках и с факелами. Вот так по цепочке все пошло, и Зарипова наказали.
Как ты там говорил в апреле, Данис? «Устроили балет, е###». Так вот, ты был прав, особенно насчет последнего слова.
Теперь, Данис, есть только два пути. Первый — завершать игровую карьеру и стать крутым бизнесменом, изготавливая на всю лигу клюшки «Заря». Но это скучно.
Второй — уезжать в НХЛ, где варианты обязательно найдутся. Да, ты потеряешь в деньгах. Зато сохранишь карьеру — и завершишь ее через несколько лет совсем на другой ноте.
Это иллюзия, что Данис Зарипов в 36 лет не будет там никому нужен. Хочет ведь Илья Ковальчук уехать в НХЛ в 35.
Как в 36 лет выступали хоккеисты за океаном?
94 очка — Теему Селянне, 82 — Джо Торнтон и Род Бриндамор, 76 — Вячеслав Козлов, 74 — Даниель Альфредссон, 68 — Хенрик Зеттерберг, 65 — Павел Дацюк…
Список можно продолжить. Даже если Зарипов наберет 40 очков, это будет успехом. И вот на какие клубы мы рекомендуем обратить внимание.
«ВАШИНГТОН».
Главный кандидат. Там недобор форвардов (только 10 человек), и лишь $4 млн под потолком зарплат.
Можно отдать $1 млн на Зарипова. И если тот согласится, то Евгений Кузнецов получит в тройку потрясающего челябинского партнера. Капитан Александр Овечкин, подкиньте идею руководству своего клуба — это будет бомба! И напомните, во сколько лет Сергей Федоров играл за «Вашингтон»? В сорок? Так вот, он был одним из лучших.
«НЬЮ-ДЖЕРСИ».
Команда в стадии перестройки, получила первый
«МИННЕСОТА».
Данис переходил в зеленую команду, где любят оборонительный хоккей — но это может быть не «Ак Барс», а «Миннесота». Там пока подписано восемь форвардов. Еще троих подпишут (Фолиньо, Гранлунд, Нидеррайтер) — но все же агенту Зарипова стоит там прозондировать почву.
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