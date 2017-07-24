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24 июля 2017, 18:40 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Вратарь Хеллебайк подписал новый однолетний контракт с клубом НХЛ «Виннипег»

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Американский голкипер Коннор Хеллебайк заключил новое соглашение с клубом НХЛ «Виннипег», сообщается на официальном сайте канадской команды.

Контракт рассчитан на один год. Согласно условиям договора, за сезон 24-летний хоккеист заработает 2,25 миллиона долларов.

В прошлом сезоне вратарь провел 56 матчей в лиге в составе «Джетс», в которых в среднем пропускал 2,89 шайбы за игру, отражал 90,7% бросков и сделал четыре шатаута.

В составе сборной США Хеллебайк стал бронзовым призером чемпионата мира 2015 года, сыграв на турнире 8 встреч и пропустив 11 голов.

Виннипег Джетс
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