Ягр: Ведём переговоры с клубами, я не настолько плох, чтобы не мог играть в НХЛ
Нападающий Яромир Ягр рассказал, что ведёт переговоры с несколькими клубами НХЛ, а также отметил, что
по-прежнему способен выступать в этой лиге. Последние полтора года 45-летний Ягр провёл во «Флориде Пантерз», однако после прошедшего сезона клуб не стал предлагать ему новый контракт.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Сейчас я не знаю, что будет дальше, есть много вариантов. Мы ведём переговоры с несколькими командами НХЛ, всё зависит от того, что будет лучше. Я не хочу возвращаться к истории с “Флоридой”, многие не знают, что там было. Я верил тому, что мне говорила другая сторона, а в итоге всё оказалось наоборот. Всё в прошлом, я их простил.
Я не спешу в поиске нового клуба. Шанс появится, будь то НХЛ, КХЛ, Экстралига или здесь, в Кладно. Это неважно. Нет ничего хорошего в том, чтобы беспокоиться, где будешь играть дальше.
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