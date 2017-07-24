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24 июля 2017, 18:43 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Ягр: Ведём переговоры с клубами, я не настолько плох, чтобы не мог играть в НХЛ

Нападающий Яромир Ягр рассказал, что ведёт переговоры с несколькими клубами НХЛ, а также отметил, что по-прежнему способен выступать в этой лиге. Последние полтора года 45-летний Ягр провёл во «Флориде Пантерз», однако после прошедшего сезона клуб не стал предлагать ему новый контракт.

Нападающий Яромир Ягр рассказал что ведёт переговоры с несколькими клубами НХЛ а также отметил что по-прежнему способен выступать в этой лиге. Увеличить
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«Сейчас я не знаю, что будет дальше, есть много вариантов. Мы ведём переговоры с несколькими командами НХЛ, всё зависит от того, что будет лучше. Я не хочу возвращаться к истории с “Флоридой”, многие не знают, что там было. Я верил тому, что мне говорила другая сторона, а в итоге всё оказалось наоборот. Всё в прошлом, я их простил.

Я не спешу в поиске нового клуба. Шанс появится, будь то НХЛ, КХЛ, Экстралига или здесь, в Кладно. Это неважно. Нет ничего хорошего в том, чтобы беспокоиться, где будешь играть дальше. Что-то обязательно случится. Было бы здорово побить рекорд Горди Хоу по количеству матчей, но нельзя играть в хоккей из-за рекордов. Должна быть любовь к игре. Учитывая условия работы, болельщиков, всё остальное, НХЛ — это лучшая лига мира. С другой стороны, надо смотреть, какие возможности у тебя есть, насколько ты подходишь. Возраст играет роль, но я не думаю, что настолько плох, чтобы не мог играть в НХЛ», — цитирует Ягра iSport.cz.

Флорида Пантерз
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