Ягр: Ведём переговоры с клубами, я не настолько плох, чтобы не мог играть в НХЛ

«Сейчас я не знаю, что будет дальше, есть много вариантов. Мы ведём переговоры с несколькими командами НХЛ, всё зависит от того, что будет лучше. Я не хочу возвращаться к истории с “Флоридой”, многие не знают, что там было. Я верил тому, что мне говорила другая сторона, а в итоге всё оказалось наоборот. Всё в прошлом, я их простил.



Я не спешу в поиске нового клуба. Шанс появится, будь то НХЛ, КХЛ, Экстралига или здесь, в Кладно. Это неважно. Нет ничего хорошего в том, чтобы беспокоиться, где будешь играть дальше. Что-то обязательно случится. Было бы здорово побить рекорд Горди Хоу по количеству матчей, но нельзя играть в хоккей из-за рекордов. Должна быть любовь к игре. Учитывая условия работы, болельщиков, всё остальное, НХЛ — это лучшая лига мира. С другой стороны, надо смотреть, какие возможности у тебя есть, насколько ты подходишь. Возраст играет роль, но я не думаю, что настолько плох, чтобы не мог играть в НХЛ», — цитирует Ягра iSport.cz.