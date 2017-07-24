Госса не будет играть год из-за аллергии на хоккейную экипировку

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Загадочная аллергия.

Главной новостью последних дней в НХЛ стало решение словака Марияна Госсы приостановить свою карьеру на год из-за аллергии на хоккейную экипировку и побочных эффектов от действия препаратов для ее лечения.

«В течение последних нескольких лет под наблюдением медицинского персонала клуба я проходил курс лечения прогрессирующего кожного заболевания и побочных эффектов препаратов, используемых для лечения расстройства, — рассказал хоккеист.

— Из-за серьезных побочных эффектов этих препаратов я не смогу играть в хоккей в течение предстоящего сезона. Хотя я разочарован тем, что не смогу сыграть, я должен учитывать серьезность моего состояния и то, как лечение повлияло на мою жизнь как на льду, так и вне его.

Прокомментировала ситуацию и медицинская служба «Блэкхоукс» в лице одного из врачей клуба Майкла Терри:

«Мариан сталкивается с последствиями прогрессирующего кожного заболевания, которое становится все труднее лечить и контролировать с помощью обычных лекарств, когда он играет в хоккей. Из-за побочных эффектов необходимых лекарств и снижения их эффективности мы поддерживаем его решение не играть в течение следующего сезона.

Мы считаем, что в сложившейся ситуации это наиболее оптимальный вариант для Мариана, чтобы сохранить его работоспособность и здоровье в краткосрочной перспективе и на протяжении всей его жизни.

И хотя сама новость выглядит печальной, встречена она была хоккейным сообществом крайне неоднозначно. И дело в том, что словаку и «Чикаго» многие просто не поверили.

Хитрый контракт.

Летом «черные ястребы» защитили контракт 38-летнего словака от драфта расширения, чтобы его не выбрал «Вегас Голден Найтс», а капитан команды Джонатан Тэйвз уже заявил о том, что полагал, Госса будет выступать еще 6−7 лет, и оттого все это очень грустно.

Но и это для многих выглядит неестественными даже не попытками сохранить хорошую мину при плохой игре, а попросту желанием клуба обойти правила, не вызвав подозрений.

Госса и «Чикаго» заключили долгосрочное соглашение в 2009 году, и оно вызывало большие вопросы уже тем летом. Даже, если быть точнее, оно вызывало определенные предположения: например, что до конца контракта словак в лиге не доиграет.

Соглашение было заключено на максимально возможный на тот момент срок в 12 лет (сейчас порог ограничен 8 годами) на сумму в $63 млн. Причем контракт был составлен интересным образом.

Словацкий форвард стоил больше, чем $5,275 млн в год, которые падали в качестве кэпхита под «потолок» зарплат, «размазываясь» как средняя годовая зарплата игрока по 12-летнему соглашению.

При этом на протяжении первых семи сезонов Госса получал $7,9 млн в год, на восьмой сезон его реальная зарплата составляла вполне солидные $4 млн, а вот последние четыре года контракта игрок должен был отработать с зарплатой в $1 млн ежегодно.

И время для того, чтобы получать скромный миллиончик, выкладываясь в 82-матчевом марафоне регулярного чемпионата НХЛ, а потом еще и в плей-офф, подошло как раз сейчас.

При этом просто завершить карьеру в сильнейшей лиге мира или же расторгнуть договор с клубом, например, по обоюдному согласию форвард не мог, потому что в этом случае на «Чикаго» был бы наложен штраф, и кэпхит словака под «потолком» зарплат все равно бы учитывался.

В интересах клуба.

Еще когда Госса подписывал тот контракт, многие эксперты и особенно не любящие «Чикаго» болельщики говорили о том, что нападающий не будет выступать в НХЛ до конца соглашения и именно летом 2017 года завершит карьеру.

И хотя 38-летний возраст для такого хоккеиста, как Мариан, абсолютно точно не является предельным (взгляните на Яромира Ягра), а пользу Госса приносит немалую (26 голов и 45 очков в 73 матчах прошлого сезона и блестящие действия в меньшинстве), «Чикаго» он сейчас нужнее вне игры.

Все дело в том, что генменеджеру клуба Стэну Боумэну по-прежнему приходится крутиться белкой в колесе, чтобы укладываться в разрешенную лигой сумму средних зарплат своего состава.

Последствия того самого двойного переподписания Патрика Кейна и Джонатана Тэйвза били, бьют и будут продолжать бить по действиям менеджмента клуба и перспективам команды.

В прошлом сезоне «Чикаго», выиграв регулярку Западной конференции, без вариантов «сгорел» в четырех матчах в первом раунде «Нэшвиллу», которого до того обычно проходил с чуть ли не закрытыми глазами.

И пусть «хищники» дошли в итоге до финала Кубка Стэнли, четыре поражения в четырех матчах плей-офф остаются клеймом на «Блэкхоукс» прошлого сезона.

Боумэн уже провернул обмен, отдав юркого, забивного и великолепно спаянного с Кейном Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс», чтобы вернуть мощного, быстрого и здорово сыгранного с закисшим Тэйвзом Брэндона Саада.

Но у Панарина и Саада одинаковые зарплаты — $6 млн, и на «потолке» это никак не отразилось, а в нем и состоит главная проблема клуба. Уже сейчас «Чикаго» превышает «потолок» на $0,034 млн, а клубу еще необходимо подписать хотя бы одного (а лучше двух) защитников.

И если Госса будет переведен в резерв травмированных игроков на сезон, его $5,275 (седьмой по величине кэпхит в команде) будут выведены из-под «потолка», что и решит основную проблему на этот сезон.

Не время для выводов.

В данный момент лига и представители других клубов никак не комментируют ситуацию, да и как ее прокомментируешь, если речь идет о заболевании человека, пусть у многих оно и вызывает вопросы (официальный диагноз не называется).

К тому же в данный момент Госса еще не помещен в резерв травмированных, а потому официального повода говорить об обходе правил НХЛ нет.

Другое дело, можно не сомневаться, что за развитием событий следят все, и в дальнейшем данная история может повлиять на новые правила и новое коллективное соглашение, черед подписывать которое придет в 2020 году.

В любом случае, выходит довольно забавно: отыграв 8 лет по 12-летнему контракту и получив за них $59 млн, играть за миллион в год еще четыре сезона в 38 лет, Госса, похоже, не будет. Такая вот аллергия.