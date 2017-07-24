Будет ли у Лундквиста русский наследник в «Рейнджерс»?

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21-летний российский голкипер Александр ГЕОРГИЕВ, который последние три сезона выступал в Финляндии, а на этой неделе подписал трехлетний контракт с «Рейнджерс», в интервью «СЭ» рассказал о своем карьерном пути.

«В ХИМИКЕ» ОБЕЩАЛИ ИГРОВОЕ ВРЕМЯ — А Я СИДЕЛ НА ТРИБУНЕ.

— За три с небольшим года вы прошли путь от глубокого запаса в воскресенском «Химике» до контракта с «Рейнджерс». Неужели совсем нет эйфории?

— Сейчас уже все немного улеглось. По началу, не спорю, эйфория была. Очень сильно радовался. Когда подписал контракт, когда звонили и поздравляли близкие люди, что-то такое было. Теперь уже наступает понимание, сколько впереди работы. Нужно удачно провести предсезонку и подготовиться.

— Ваш папа болгарин, а на родине Христо Стоичкова в большом почете футбол. Почему в свое время выбрали занятие хоккеем?

— Да, папа у меня болгарин, мама русская. Но почти всю жизнь я провел в России, а хоккей выбрал по простой причине. Родители хотели отдать в какую-нибудь спортивную секцию, а рядом была хоккейная школа «Пингвины». Сначала все вместе катались, без деления по амплуа. А позже как-то тренер спросил у ребят, кто хочет встать в ворота. Руки подняли многие, но потом у многих ребят родители отказались. Вратарская экипировка дорогая. А тренер выбрал меня. Сказал, что у меня неплохо получается к воротам откатываться, посчитал, что из меня выйдет хороший голкипер.

— Как оказались в «Химике»?

— Посчитали с родителями, что нужно найти команду, где будет много практики, где будет много вратарской работы и сложных матчей. Были возможности попасть в московские топ-команды, но там с вратарской нагрузкой было бы не очень. Команды сильные и обыгрывали всех в полконька. Выбрали «Химик», крепкий середняк. На юношеском уровне я много матчей сыграл.

— Однако ваша статистика в МХЛ — ноль матчей. Почему так вышло?

— Когда подписывал контракт, обещали не менее 10 матчей в основе. И я не видел причин, по которым не получил бы игровое время. В итоге, сыграл одну игру на предсезонке, причем хорошо. На тренировках выглядел тоже достойно. Начался сезон — не попадаю даже в заявку. Сижу даже не на лавке — на трибуне. Подходил к тренеру, говорил, мол, как же так, обещали шанс, не с трибуну же меня на лед выпустят? Тренер уверял, что шанс мне дадут, но все было по-прежнему. Сейчас, спустя время, когда я уже накопил кое-какой опыт, приходит понимание того, почему все так случилось. Но думать об этом уже нет смысла, все это давно в прошлом.

— Дальше у вас случился необычный виток в карьере — переход в финскую лигу.

— Меня часто спрашивают, как оказался в Финляндии. С 10-летнего возраста я каждый год посещал тренировочный лагерь в этой стране, который организовал известный вратарь Фредрик Норенна. Как раз в тот год, когда мне исполнилось 18 лет, Норенна закончил игровую карьеру и стал тренером вратарей в ТПС. И он сказал моему отцу, что был бы рад пригласить меня на просмотр в молодежную команду. Я удачно воспользовался шансом, и мне предложили контракт. Я согласился без раздумий и не пожалел ни на секунду. ТПС воспитал столько отличных вратарей, что не воспользоваться шансом было бы глупо — того же Норенну, Микку Кипруссофа, Антеро Нииттимяки.

— Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин, когда выступал в финском чемпионате, назвал его «лигой мужиков». Разделяете такое мнение?

— Полностью согласен. Очень серьезно и хорошо организованная лига — и взрослая и молодежная. Тут везде и повсюду профессионалы, многие люди играли с успехом в НХЛ и знают, как все должно быть организовано. В клубах доверяют молодым, всем хочется воспитать хоккеиста, который будет выступать на самом высоком уровне. Создан отличный микс молодежи и опытных, мастеровитых игроков. И главное, там нет никаких лимитов. Если ты будешь готов, то будешь играть независимо ни от чего.

— Вы как-то упоминали, что в ТПС на должности точильщика коньков работает олимпийский призер. Это так?

— Да, это знаменитый в прошлом игрок, особенно известный в Финляндии — Аки-Петтери Берг. Он серебряный и бронзовый призер олимпийских игр. Если не ошибаюсь, у него девять полных сезонов в НХЛ. Там повсюду вокруг тебя бывшие энхаэловцы. Как я уже говорил, Фредрик Норенна тренер вратарей, Нииттимяки генеральный менеджер клуба. Саку Койву (владелец команды. — Прим. «СЭ») — очень влиятельный и значимый человек для клуба.

— Говорят, вы однажды на тренировке в ТПС обыграли его младшего брата — Микко Койву?

— Отразил несколько буллитов. Посмотрел в интернете, что Микко часто использует один и тот же коронный прием при буллитах. Вот и постарался воспользоваться знаниями. Хотелось бы теперь увидеться с капитаном «Миннесоты» на площадке в НХЛ.

В ЕВРОПЕ НЕТ ТАКИХ ГОРОДОВ, КАК НЬЮ-ЙОРК.

— Вернемся к делам настоящим. Итак, «Рейнджерс». Почему именно эта команда, и были ли другие предложения из НХЛ?

— «Рейнджерс» проявили большой интерес и предложили контракт. Дали понять, что действительно на меня рассчитывают. За две-три недели до драфта позвонили и спросили, есть ли у меня возможность и желание приехать в лагерь развития команды. Сказали, что давно следят за мной и хотят посмотреть мои возможности вживую. Естественно, я согласился без раздумий. В лагере нам все рассказывали о клубе, были тесты, двухсторонки. Все было супер, очень понравилось. Видимо я хорошо показал себя — через две недели после окончания лагеря мне предложили контракт.

— Пару лет назад в лагерь «Рейнджерс» был приглашен нынешний нападающий «Каролины» Сергей Толчинский. Так вот на него тот кэмп не произвел хорошего впечатления.

— Ну, сколько людей — столько и мнений. Я считаю, что это великолепная организация. Лучшая арена в НХЛ, без сомнения. Да и все остальное на самом высшем уровне. Я действительно очень счастлив, что они меня подписали. К тому же в лагере были русские ребята: Серега Зборовский, Леха Береглазов и Паша Порядин. Сергей как старожил все нам показывал и рассказывал. Мы держались все время вместе и отлично время проводили. Жаль только, что пока мало по городу гулял. Нью-Йорк настоящий мегаполис, город красивый, огромный — он никогда не спит. В Европе нет таких. Хотелось бы в будущем сходить на баскетбол, который я с детства люблю. Да и на бейсбол бы пошел с удовольствием. Надеюсь, у меня найдется на это время.

— Еще недавно имя Александра Георгиева было известно в основном специалистам. Готовы к повышенному вниманию?

— Я отдаю отчет, что теперь за мной будут следить пристальней. И очень благодарен всем, кто будет болеть, переживать и следить за моей карьерой. Конечно, к хоккеисту на контракте в НХЛ всегда больше интереса, и я к этому спокойно отношусь. Чем выше уровень игры, тем выше уровень внимания.

— У «Рейнджерс» сейчас мощная пара вратарей: знаменитый Хенрик Лундквист и Ондржей Павелец. Реально подвинуть одного из них в ближайшее время?

— Сейчас моя задача — бороться за место первого номера в команде АХЛ. С этим прицелом меня и приглашали, такую задачу передо мной сейчас и ставят. Надо показать свою игру и эту задачу решить. А уж потом ждать шанса в главной команде и его по возможности использовать. Сейчас мне и в АХЛ никто ничего не гарантирует. Все нужно доказывать с начала и каждый день, чтобы попытаться встать рядом с такими вратарями.

— Но вы отдаете отчет в том, что АХЛ — это возможно надолго?

— Все зависит от обстоятельств. У всех вратарей по-разному бывает. Кому-то требуется три года, чтобы закрепиться в НХЛ, кому то и года хватает. В АХЛ в свое время играли, например, Набоков, Василевский. Доказывали, боролись и в итоге вышли на высокий уровень. Я готов ждать своего шанса, что бы использовать его.

ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕТ ШАНСОВ НА ОЛИМПИАДУ?

— «Рейнджерс» несколько лет назад задрафтовали нынешнего вратаря СКА Игоря Шестеркина. В одном из интервью вы сказали, что однажды в команде возможен российский вратарский дуэт. Это реально?

— Все возможно, почему нет? Такие случаи в НХЛ бывали. В «Филадельфии» играли Бобровский и Брызгалов, в «Тампе» те же Набоков и Василевский. Все же это пока очень отдаленная перспектива и кто знает, когда это случится и случится ли вовсе.

— В отличие от вас, Игорь Шестеркин не спешит за океан, наверняка ради шансов попасть на Олимпиаду.

— А что, у меня на Олимпиаду шансов нет? Я наоборот считаю, что их стало больше теперь, когда я буду выступать в США. В Финляндии у меня их было бы меньше. А теперь мне нужно хорошо сыграть, чтобы обратить на себя внимание тренеров сборной. К тому же, насколько известно, игроки АХЛ смогут поехать на Игры. За национальную сборную я не выступал, и пока интереса оттуда не было, но я буду делать все, что смогу, чтобы он появился.

— Зато в молодежной сборной вы завоевали пока свою главную награду — серебро МЧМ.

— Она мне очень дорога, я ей горжусь, и это пока главная награда в моей карьере. Но есть еще одна дорогая мне награда — золото молодежного чемпионата Финляндии, которое тоже очень для меня почетно. Серебро МЧМ — элитная награда, но золото всегда приятно, где бы его ни получил. А главные призы, надеюсь, еще впереди.

— Были варианты продолжения карьеры в КХЛ?

— До конкретных переговоров дело не доходило. До того, как возник вариант с НХЛ, я планировал продолжить выступать за ТПС. Я видел два варианта развития событий. Или, если повезет, НХЛ, или Финляндия.

— Если так сложится ситуация, что придется покинуть Америку, куда будет приоритетным возвращение, в Россию или Финляндию?

— Давайте не будем сразу о плохом! Я только начинаю тут свой путь и ни о каких возвращениях куда бы то ни было даже не думаю. Есть такая поговорка: «Терпение и труд все перетрут». В ней очень большой смысл заложен. Нужно пахать и ждать шанса. И тогда все получится.