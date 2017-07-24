Будет ли у Лундквиста русский наследник в «Рейнджерс»?
Александр Георгиев — о МХЛ и переезде в
Нью-Йорк.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
21-летний российский голкипер Александр ГЕОРГИЕВ, который последние три сезона выступал в Финляндии, а на этой неделе подписал трехлетний контракт с «Рейнджерс», в интервью «СЭ» рассказал о своем карьерном пути.
«В ХИМИКЕ» ОБЕЩАЛИ ИГРОВОЕ ВРЕМЯ — А Я СИДЕЛ НА ТРИБУНЕ.
— За три с небольшим года вы прошли путь от глубокого запаса в воскресенском «Химике» до контракта с «Рейнджерс». Неужели совсем нет эйфории?
— Сейчас уже все немного улеглось. По началу, не спорю, эйфория была. Очень сильно радовался. Когда подписал контракт, когда звонили и поздравляли близкие люди,
— Ваш папа болгарин, а на родине Христо Стоичкова в большом почете футбол. Почему в свое время выбрали занятие хоккеем?
— Да, папа у меня болгарин, мама русская. Но почти всю жизнь я провел в России, а хоккей выбрал по простой причине. Родители хотели отдать в
— Как оказались в «Химике»?
— Посчитали с родителями, что нужно найти команду, где будет много практики, где будет много вратарской работы и сложных матчей. Были возможности попасть в московские
— Однако ваша статистика в МХЛ — ноль матчей. Почему так вышло?
— Когда подписывал контракт, обещали не менее 10 матчей в основе. И я не видел причин, по которым не получил бы игровое время. В итоге, сыграл одну игру на предсезонке, причем хорошо. На тренировках выглядел тоже достойно. Начался сезон — не попадаю даже в заявку. Сижу даже не на лавке — на трибуне. Подходил к тренеру, говорил, мол, как же так, обещали шанс, не с трибуну же меня на лед выпустят? Тренер уверял, что шанс мне дадут, но все было
— Дальше у вас случился необычный виток в карьере — переход в финскую лигу.
— Меня часто спрашивают, как оказался в Финляндии. С 10-летнего возраста я каждый год посещал тренировочный лагерь в этой стране, который организовал известный вратарь Фредрик Норенна. Как раз в тот год, когда мне исполнилось 18 лет, Норенна закончил игровую карьеру и стал тренером вратарей в ТПС. И он сказал моему отцу, что был бы рад пригласить меня на просмотр в молодежную команду. Я удачно воспользовался шансом, и мне предложили контракт. Я согласился без раздумий и не пожалел ни на секунду. ТПС воспитал столько отличных вратарей, что не воспользоваться шансом было бы глупо — того же Норенну, Микку Кипруссофа, Антеро Нииттимяки.
— Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин, когда выступал в финском чемпионате, назвал его «лигой мужиков». Разделяете такое мнение?
— Полностью согласен. Очень серьезно и хорошо организованная лига — и взрослая и молодежная. Тут везде и повсюду профессионалы, многие люди играли с успехом в НХЛ и знают, как все должно быть организовано. В клубах доверяют молодым, всем хочется воспитать хоккеиста, который будет выступать на самом высоком уровне. Создан отличный микс молодежи и опытных, мастеровитых игроков. И главное, там нет никаких лимитов. Если ты будешь готов, то будешь играть независимо ни от чего.
— Вы
— Да, это знаменитый в прошлом игрок, особенно известный в Финляндии —
— Говорят, вы однажды на тренировке в ТПС обыграли его младшего брата — Микко Койву?
— Отразил несколько буллитов. Посмотрел в интернете, что Микко часто использует один и тот же коронный прием при буллитах. Вот и постарался воспользоваться знаниями. Хотелось бы теперь увидеться с капитаном «Миннесоты» на площадке в НХЛ.
В ЕВРОПЕ НЕТ ТАКИХ ГОРОДОВ, КАК
— Вернемся к делам настоящим. Итак, «Рейнджерс». Почему именно эта команда, и были ли другие предложения из НХЛ?
— «Рейнджерс» проявили большой интерес и предложили контракт. Дали понять, что действительно на меня рассчитывают. За
— Пару лет назад в лагерь «Рейнджерс» был приглашен нынешний нападающий «Каролины» Сергей Толчинский. Так вот на него тот кэмп не произвел хорошего впечатления.
— Ну, сколько людей — столько и мнений. Я считаю, что это великолепная организация. Лучшая арена в НХЛ, без сомнения. Да и все остальное на самом высшем уровне. Я действительно очень счастлив, что они меня подписали. К тому же в лагере были русские ребята: Серега Зборовский, Леха Береглазов и Паша Порядин. Сергей как старожил все нам показывал и рассказывал. Мы держались все время вместе и отлично время проводили. Жаль только, что пока мало по городу гулял.
— Еще недавно имя Александра Георгиева было известно в основном специалистам. Готовы к повышенному вниманию?
— Я отдаю отчет, что теперь за мной будут следить пристальней. И очень благодарен всем, кто будет болеть, переживать и следить за моей карьерой. Конечно, к хоккеисту на контракте в НХЛ всегда больше интереса, и я к этому спокойно отношусь. Чем выше уровень игры, тем выше уровень внимания.
— У «Рейнджерс» сейчас мощная пара вратарей: знаменитый Хенрик Лундквист и Ондржей Павелец. Реально подвинуть одного из них в ближайшее время?
— Сейчас моя задача — бороться за место первого номера в команде АХЛ. С этим прицелом меня и приглашали, такую задачу передо мной сейчас и ставят. Надо показать свою игру и эту задачу решить. А уж потом ждать шанса в главной команде и его по возможности использовать. Сейчас мне и в АХЛ никто ничего не гарантирует. Все нужно доказывать с начала и каждый день, чтобы попытаться встать рядом с такими вратарями.
— Но вы отдаете отчет в том, что АХЛ — это возможно надолго?
— Все зависит от обстоятельств. У всех вратарей
ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕТ ШАНСОВ НА ОЛИМПИАДУ?
— «Рейнджерс» несколько лет назад задрафтовали нынешнего вратаря СКА Игоря Шестеркина. В одном из интервью вы сказали, что однажды в команде возможен российский вратарский дуэт. Это реально?
— Все возможно, почему нет? Такие случаи в НХЛ бывали. В «Филадельфии» играли Бобровский и Брызгалов, в «Тампе» те же Набоков и Василевский. Все же это пока очень отдаленная перспектива и кто знает, когда это случится и случится ли вовсе.
— В отличие от вас, Игорь Шестеркин не спешит за океан, наверняка ради шансов попасть на Олимпиаду.
— А что, у меня на Олимпиаду шансов нет? Я наоборот считаю, что их стало больше теперь, когда я буду выступать в США. В Финляндии у меня их было бы меньше. А теперь мне нужно хорошо сыграть, чтобы обратить на себя внимание тренеров сборной. К тому же, насколько известно, игроки АХЛ смогут поехать на Игры. За национальную сборную я не выступал, и пока интереса оттуда не было, но я буду делать все, что смогу, чтобы он появился.
— Зато в молодежной сборной вы завоевали пока свою главную награду — серебро МЧМ.
— Она мне очень дорога, я ей горжусь, и это пока главная награда в моей карьере. Но есть еще одна дорогая мне награда — золото молодежного чемпионата Финляндии, которое тоже очень для меня почетно. Серебро МЧМ — элитная награда, но золото всегда приятно, где бы его ни получил. А главные призы, надеюсь, еще впереди.
— Были варианты продолжения карьеры в КХЛ?
— До конкретных переговоров дело не доходило. До того, как возник вариант с НХЛ, я планировал продолжить выступать за ТПС. Я видел два варианта развития событий. Или, если повезет, НХЛ, или Финляндия.
— Если так сложится ситуация, что придется покинуть Америку, куда будет приоритетным возвращение, в Россию или Финляндию?
— Давайте не будем сразу о плохом! Я только начинаю тут свой путь и ни о каких возвращениях куда бы то ни было даже не думаю. Есть такая поговорка: «Терпение и труд все перетрут». В ней очень большой смысл заложен. Нужно пахать и ждать шанса. И тогда все получится.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter