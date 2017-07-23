Малкин: Ошибка думать, что именно «Питтсбург» мешает «Кэпиталз» выиграть Кубок
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о попытках «Вашингтон Кэпиталз» выиграть Кубок Стэнли.
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«Когда выигрывали последние три Кубка Стэнли, всегда проходили “Вашингтон”. Овечкин и “Кэпиталз” просто “попали” под “Питтсбург”? Нет, я так не считаю. Это большое заблуждение. Мы впервые выиграли Кубок Стэнли в 2009 году. И после этого в следующий раз стали чемпионами в 2016 году. То есть у нас было шесть холостых сезонов, когда мы не могли выиграть Кубок Стэнли, не проходили далеко в
У “Вашингтона” было очень много возможностей за это время исполнить свою мечту. Мы не встречались с ними ни разу. Игроки “Кэпиталз” могли проходить “Рейнджерс”, “Монреаль”, “Тампу”. Это не зависело от нас. Тут стечение обстоятельств, что именно в победном сезоне мы пересекались с “Вашингтоном” во втором раунде. Наверное, это судьба. Но ведь “Кэпиталз” каждый год попадали в
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