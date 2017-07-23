Малкин: Ошибка думать, что именно «Питтсбург» мешает «Кэпиталз» выиграть Кубок

«Когда выигрывали последние три Кубка Стэнли, всегда проходили “Вашингтон”. Овечкин и “Кэпиталз” просто “попали” под “Питтсбург”? Нет, я так не считаю. Это большое заблуждение. Мы впервые выиграли Кубок Стэнли в 2009 году. И после этого в следующий раз стали чемпионами в 2016 году. То есть у нас было шесть холостых сезонов, когда мы не могли выиграть Кубок Стэнли, не проходили далеко в плей-офф. Только в 2013-м вылетели в финале конференции, уступив “Бостону”.



У “Вашингтона” было очень много возможностей за это время исполнить свою мечту. Мы не встречались с ними ни разу. Игроки “Кэпиталз” могли проходить “Рейнджерс”, “Монреаль”, “Тампу”. Это не зависело от нас. Тут стечение обстоятельств, что именно в победном сезоне мы пересекались с “Вашингтоном” во втором раунде. Наверное, это судьба. Но ведь “Кэпиталз” каждый год попадали в плей-офф, считались фаворитами. Всё было в их руках. А мы, ребята из “Питтсбурга”, не Болты и не Фелпсы, которые вообще никому не оставляли шансов. Мы же за последние девять лет выиграли только три, а не девять Кубков Стэнли. Всё могло быть гораздо хуже для соперников, если бы ваш вопрос попал в точку», — цитирует Малкина официальный сайт лиги.