Арвидссон подписал семилетний контракт с «Нэшвиллом» на $29,75 млн

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В минувшем сезоне 24-летний Арвидссон забросил 31 шайбу и сделал 30 передач в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету шведского нападающего 3 шайбы и 10 передач в 22 встречах.

«Нэшвилл» в прошедшем сезоне в финале Кубка Стэнли проиграл «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2−4 в серии.