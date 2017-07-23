Арвидссон подписал семилетний контракт с «Нэшвиллом» на $29,75 млн
МОСКВА, 23 июл —
Р-Спорт. Шведский форвард Виктор Арвидссон заключил семилетний контракт с «Нэшвилл Предаторз» на общую сумму в 29,75 миллиона долларов, сообщается на официальном сайте НХЛ.
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В минувшем сезоне 24-летний Арвидссон забросил 31 шайбу и сделал 30 передач в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В
«Нэшвилл» в прошедшем сезоне в финале Кубка Стэнли проиграл «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2−4 в серии.
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