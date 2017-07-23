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23 июля 2017, 10:11 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Арвидссон подписал семилетний контракт с «Нэшвиллом» на $29,75 млн

МОСКВА, 23 июл — Р-Спорт. Шведский форвард Виктор Арвидссон заключил семилетний контракт с «Нэшвилл Предаторз» на общую сумму в 29,75 миллиона долларов, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Шведский форвард Виктор Арвидссон заключил семилетний контракт с Нэшвилл Предаторз на общую сумму в 2975 миллиона долларов сообщается на официальном сайте <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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В минувшем сезоне 24-летний Арвидссон забросил 31 шайбу и сделал 30 передач в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету шведского нападающего 3 шайбы и 10 передач в 22 встречах.

«Нэшвилл» в прошедшем сезоне в финале Кубка Стэнли проиграл «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2−4 в серии.

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