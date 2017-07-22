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22 июля 2017, 17:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Калгари» заключил контракт новичка с защитником Вялимяки

Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» подписал трехлетний контракт новичка с защитником Юусо Вялимяки, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Сумма заключённого соглашения с финским хоккеистом неизвестна.

18-летний Вялимяки был выбран в 2017 году под 16-м номером драфта НХЛ. На драфте-2017 были выбраны 23 финских игрока.

В прошедшем регулярном чемпионате Юусо сыграл 60 матчей за «Трай-Сити» в Западной хоккейной лиге, в которых сумел записать на свой счёт 61 (19+42) результативный балл.

Калгари Флэймз
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