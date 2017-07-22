«Калгари» заключил контракт новичка с защитником Вялимяки

Сумма заключённого соглашения с финским хоккеистом неизвестна.



18-летний Вялимяки был выбран в 2017 году под 16-м номером драфта НХЛ. На драфте-2017 были выбраны 23 финских игрока.



В прошедшем регулярном чемпионате Юусо сыграл 60 матчей за «Трай-Сити» в Западной хоккейной лиге, в которых сумел записать на свой счёт 61 (19+42) результативный балл.