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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30463589/
22 июля 2017, 14:22 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Анисимов: Когда встречусь с Панариным на льду, постараюсь провести силовой приём

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов рассказал, что дружба с форвардом Артемием Панариным, в результате обмена перешедшим в «Коламбус Блю Джекетс», никак не помешает быть соперниками на льду.

Нападающий Чикаго Блэкхоукс Артём <span class=error>Анисимов</span> рассказал что дружба с форвардом Артемием <span class=error>Панариным</span> в результате обмена перешедшим в <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> никак не помешает быть соперниками на льду. Увеличить
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«Если говорить честно, был в настоящем шоке после новости об обмене Панарина. Тяжело было видеть, как мой близкий друг переходит в мою бывшую команду.

Но когда мы встретимся на льду в матче, я постараюсь провести на нём силовой приём и приложить все усилия для победы», — приводит слова нападающего Chicago Sun Times.

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