Торторелла: Бобровский разочаровал в плей-офф, но он будет готов к новому сезону
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла оценил выступление вратаря Сергея Бобровского в прошедшем сезоне.
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«Бобровский провёл великолепный регулярный сезон, получил “Везина Трофи”. Мы знали, что он его выиграет. Без него мы бы не смогли набрать 108 очко в “регулярке”, вратарь должен быть на высоте.
Он немного разочаровал в
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