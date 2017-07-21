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21 июля 2017, 21:13 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Торторелла: Бобровский разочаровал в плей-офф, но он будет готов к новому сезону

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла оценил выступление вратаря Сергея Бобровского в прошедшем сезоне.

Главный тренер <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> Джон Торторелла оценил выступление вратаря Сергея <span class=error>Бобровского</span> в прошедшем сезоне. Увеличить
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«Бобровский провёл великолепный регулярный сезон, получил “Везина Трофи”. Мы знали, что он его выиграет. Без него мы бы не смогли набрать 108 очко в “регулярке”, вратарь должен быть на высоте.

Он немного разочаровал в плей-офф. Давайте по-честному, там у него был спад. Но я знаю Боба и знаю, как он реагирует на трудности. Он будет готов к новому сезону. Это стержень нашей команды. У него был невероятный год, успехи команды связаны с его игрой. Он вёл за собой», — сказал Торторелла в эфире клубного телевидения.

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