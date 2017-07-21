«Нью-Джерси» не получал предложений из НХЛ по поводу трейда Ильи Ковальчука
Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро сообщил, что, несмотря на все старания Ильи Ковальчука и его агента, клубы НХЛ не проявили интереса к персоне 35-летнего российского нападающего.
Я не отверг ни одного предложения, поскольку их просто не было. Ни одного предложения. Ни одной точки, с которой можно было бы начать отсчет. Почему так получилось? Не знаю. Это не мое дело, это дело Ковальчука и его агента. Я был готов к разным вариантам, но только не к такому повороту событий. И тем не менее, желаю Ковальчуку удачи в будущем.
Напомним, не найдя работы в НХЛ, Илья Ковальчук решил продолжить карьеру в СКА из
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