«Нью-Джерси» не получал предложений из НХЛ по поводу трейда Ильи Ковальчука

Я не отверг ни одного предложения, поскольку их просто не было. Ни одного предложения. Ни одной точки, с которой можно было бы начать отсчет. Почему так получилось? Не знаю. Это не мое дело, это дело Ковальчука и его агента. Я был готов к разным вариантам, но только не к такому повороту событий. И тем не менее, желаю Ковальчуку удачи в будущем.

Напомним, не найдя работы в НХЛ, Илья Ковальчук решил продолжить карьеру в СКА из Санкт-Петербурга. По крайней мере, провести в КХЛ еще один сезон и дождаться, когда «Нью-Джерси» утратит на него права.