Евгений Малкин: Зимой поговорю с Марио Лемье, чтобы отпустил меня на Олимпиаду

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Напомним, что «Харламов Трофи» — акция, которую «Советский спорт» учредил в 2002 году. Путем голосования выбирается лучший российский хоккеист мира.

Обладателями приза становились Сергей Федоров (2003), Илья Ковальчук (2004), Александр Овечкин (2006−2010, 2014−2015), Павел Дацюк (2011, 2013), Евгений Малкин (2012), Артемий Панарин (2016).

На этот раз в голосовании приняли участие 65 экспертов — выборщики Зала славы, легенды хоккея, генеральные менеджеры, пишущая и телевизионная пресса.

Евгений Малкин — лучший российский хоккеист мира! Лауреат «Харламов Трофи"-2017.

«МОЕ ИМЯ БЫЛО БОЛЬШЕ НА СЛУХУ»

— Никогда в истории голосования по «Харламов Трофи» не было такого, чтобы отрыв первого места от второго составил 88 баллов. Вы именно так обогнали Сергея Мозякина. Как прокомментируете то, что почти все выборщики считают вас безоговорочно лучшим игроком сезона? Да и 44 места из 65-ти говорят за себя.

— В первую очередь мне очень приятно получить «Харламов Трофи» — приз, который я уже завоевывал в 2012 году. У нас в России очень много хороших игроков, достойных первого места. Бобровский, Мозякин…

Но мое мнение — все обратили внимание, что «Питтсбург» второй год подряд выиграл Кубок Стэнли, и я внес в это свой вклад. Мое имя было больше на слуху, чем чье-то другое.

Повторю еще раз. Достойны были многие. И мне очень приятно.

«ПОКА НЕ ДУМАЮ О ВОЗВРАЩЕНИИ»

— Когда вы выиграли Кубок Стэнли, то у Владислава Третьяка спросили, реально ли, что Евгений Малкин в следующем сезоне вернется в КХЛ. На это президент ФХР ответил: «Для таких звезд у нас создадут условия не хуже, чем за океаном». Так что, Женя, возвращение возможно?

— Нет. Пока таких мыслей даже не было.

Цитата Последние два года мы с «Питтсбургом» играли очень удачно. О возвращении в КХЛ даже не думаю.

Хочу ближайшие сезоны провести в Северной Америке.

— Впервые с 1947 года, когда так отличился Морис Ришар, лучший бомбардир Кубка Стэнли стал и главным грубияном, набрав больше всех штрафных минут. Как вам это удалось?

— Это все было неосознанно. Конечно, не хотелось подводить команду и удаляться. Но хоккей — эмоциональная игра. Где-то меня захлестывало. Было несколько стычек, в которых я получал по пять минут. Много грубости не только от меня, но и со стороны соперника. А были игры, когда происходило сразу несколько драк.

Но я не считаю, что это очень плохо. Ну да, эмоции били через край. И мне это нравится. Плей-офф — такая штука, где каждый игрок выкладывается на 200 процентов. Если я набрал больше всех штрафных минут в лиге, то пусть так и будет. Ничего плохого в этом не вижу.

«ПОГОВОРЮ С ЛЕМЬЕ ОБ ОЛИМПИАДЕ»

— Вы не разговаривали с хозяином «Питтсбурга» Марио Лемье после того, как завоевали второй Кубок Стэнли подряд? Он отпустит вас на Олимпиаду в личном порядке? Поедет ли Сидни Кросби?

— Были мысли такие — поговорить. Но думаю, надо сделать это чуть позже, поближе к Олимпиаде. Может, в Рождество или после Нового года.

А когда шел плей-офф, все мысли были о другом, конечно. Особенно когда мы победили. Там уже всех накрыла волна позитива. Начались празднования, прошел парад.

Но тяжело будет, если лига откажет. Возможно, даже Марио окажется не в состоянии повлиять на их решение. Но я хочу поговорить с владельцами нашего клуба. Надо узнать, что они думают по этому поводу.

«А ЧТО Я МОГУ СКАЗАТЬ ТРАМПУ?»

— Вы теперь пойдете на встречу с Дональдом Трампом в Белый дом, куда приглашают всех обладателей Кубка Стэнли. Раньше вы встречались с Бараком Обамой, Владимиром Путиным. Будь у вас возможность поговорить с Трампом наедине и решить какой-то вопрос, что это было бы?

— Ох, я об этом не думал. Это президент другой страны. Зачем мне лезть в американскую политику и о чем-то его просить?

Цитата Ничего особенного не могу сказать Трампу. Хочу только, чтобы был мир во всем мире.

— Что за встреча с тверскими в Майами? Увидели смешное фото в вашем инстаграме.

— Это была такая шутка. Мы встретились в компании друзей в Майами, там были хоккеисты и футболисты. Погоняли мяч, немного посидели в баре.

— Сможет ли Илья Ковальчук в будущем легко вернуться в НХЛ?

— Думаю, у Ильи есть желание. Это самое главное. А какой он игрок — все знают. Так что легко сможет вернуться. Человек уже выступал в этой лиге, сделал там себе имя.

— Расскажите об отпуске своей мечты. Как вы его проводите?

— Это пляж, вода, солнце. Семья рядом. Так стараемся каждый год отдыхать.

«26 и 27 ИЮЛЯ КУБОК СТЭНЛИ БУДЕТ В МОСКВЕ»

— Почему вы не везете Кубок Стэнли в родной Магнитогорск? И хлопотное ли это дело — целый день катать серебряную чашу по Москве? Много ли тут расходов?

— По деньгам — нет, это небольшие затраты. И смотря что ты хочешь устроить. Ужин на 100 или 200 человек — выбираешь сам.

Но люди должны понимать, что проблемы тут есть. Не все зависит от хоккеистов, когда Кубок Стэнли будет у нас. Тебе называют число и месяц. И нужно под это подстроиться.

В прошлом году у меня родился ребенок. Куда же я поеду с маленьким? Хочу, чтобы всем было комфортно. Я же семейный человек. Это в 2009-м был свободным как птица — вот и полетел домой в Магнитогорск.

Но сейчас обстоятельства складываются так, что семья, ребенок, друзья из Америки приедут в Москву. Очень хотелось бы заглянуть в Магнитогорск. Но все эти самолеты, разница во времени… 26 июля дадут Кубок Стэнли на день Сергею Гончару, у меня он будет 27-го. Ну, а 28-го в девять утра трофей покинет пределы страны. И как тут успеть?