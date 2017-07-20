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20 июля 2017, 10:15 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Зайцев: Хоккей НХЛ гораздо более простой, абсолютно не похожий на игру в КХЛ

ТАСС, 20 июля. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Никита Зайцев считает, что в Северной Америке хоккей гораздо проще, чем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Слова игрока приводит издание The Hockey News.

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В сезоне-2016/17 Зайцев дебютировал в НХЛ. На счету россиянина 82 матча в регулярном чемпионате, четыре шайбы и 32 результативные передачи. До этого он выступал в КХЛ за московский ЦСКА.

«Здесь более простой хоккей, более атлетичный. Больше единоборств, это абсолютно другая игра», — сказал Зайцев.

2 мая защитник подписал с «Торонто» семилетний контракт, по условиям которого он будет зарабатывать $4,5 млн в год.

«Я получил много уроков [в течение первого сезона в НХЛ]. Я проанализирую их в межсезонье и стану лучше, я знаю, что для этого сделать. Хочу улучшать свою игру каждый день и стать действительно важным игроком для команды. Следующий сезон обещает быть тяжелым для нас, все поняли, что у нас хорошая команда, будет весело», — сказал 25-летний защитник.

«Торонто» в прошедшем сезоне занял восьмое место в таблице Восточной конференции. Клуб уступил в первом раунде плей-офф «Вашингтону» со счетом 2−4 в серии.

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