Зайцев: Хоккей НХЛ гораздо более простой, абсолютно не похожий на игру в КХЛ

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В сезоне-2016/17 Зайцев дебютировал в НХЛ. На счету россиянина 82 матча в регулярном чемпионате, четыре шайбы и 32 результативные передачи. До этого он выступал в КХЛ за московский ЦСКА.

«Здесь более простой хоккей, более атлетичный. Больше единоборств, это абсолютно другая игра», — сказал Зайцев.

2 мая защитник подписал с «Торонто» семилетний контракт, по условиям которого он будет зарабатывать $4,5 млн в год.

«Я получил много уроков [в течение первого сезона в НХЛ]. Я проанализирую их в межсезонье и стану лучше, я знаю, что для этого сделать. Хочу улучшать свою игру каждый день и стать действительно важным игроком для команды. Следующий сезон обещает быть тяжелым для нас, все поняли, что у нас хорошая команда, будет весело», — сказал 25-летний защитник.