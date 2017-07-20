Кузнецов и Орлов заработают в «Вашингтоне» более $90 млн
По итогам первой недели переходов в НХЛ большинство отечественных хоккеистов значительно повысили свои оклады.
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В июле в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) начался период переходов для свободных агентов, который уже сегодня можно назвать одним из самых богатых на события за все последние годы. Фигурантами многих из них стали российские хоккеисты. «Известия» уже сообщали о переходе форварда Александра Радулова из «Монреаль Канадиенс» в «Даллас Старз». Кроме того, удачно завершили переговоры с «Вашингтоном» россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Оба заключили долгосрочные контракты со столичным клубом, приблизившись по своим доходам к главным звездам «Кэпиталз» — Александру Овечкину, Никласу Бэкстрему и Ти Джею Оши.
В частности, Евгений Кузнецов, с 2014 года выступающий за «Вашингтон», заключил с клубом контракт на восемь лет. За это время он заработает $62,4 млн.
— Очевидно, что в «Вашингтоне» на Кузнецова делают серьезную и длительную ставку, — заявил «Известиям»
Дмитрий Орлов, в последние два сезона закрепившийся в составе «Вашингтона» и дважды выигравший с ним регулярный чемпионат НХЛ, продлил с клубом контракт на шесть лет на сумму в $30,6 млн.
— Орлов провел два очень сильных сезона в «Вашингтоне», постоянно выходил на лед, имел достаточно игрового времени и доказал свой высокий уровень, — сказал «Известиям»
Из петербургского СКА во «Флориду Пантерз» переехал форвард Евгений Дадонов. Он заключил с клубом трехлетний контракт на сумму в $12 млн. Таким образом, его связка с Вадимом Шипачевым окончательно распадается. На протяжении последних лет их тройка сначала с Артемием Панариным, а затем с Никитой Гусевым в составе СКА и сборной России становилась самой результативной в КХЛ и одной из самых результативных на чемпионатах мира. Однако в мае этого года Вадим Шипачев подписал контракт с «Вегасом». Долгое время в этот клуб СМИ «сватали» и Евгения Дадонова.
Неудачным оказался нынешний период переходов для серебряного призера молодежного чемпионата мира 2012 года Наиля Якупова. Пять лет назад 23-летний нападающий был выбран «Эдмонтоном Ойлерз» в первом раунде драфта под первым номером. В первые три сезона он показывал лучшую статистику среди игроков команды, а в 2015 году подписал с канадским клубом двухлетний контракт на $5 млн. Однако уже в следующем сезоне игрок выступил неудачно и был по обмену передан в «Сент-Луис Блюз», в составе которого также не смог проявить себя в минувшем розыгрыше чемпионата. Теперь он заключил однолетний контракт с худшей командой прошлого сезона «Колорадо Эвеланш» на сумму $875 тыс.
— Досадно, что у Якупова пока не задается карьера в НХЛ с учетом того, какие ему авансы выдавались, — отметил обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе «Колорадо» Валерий Каменский. — Когда Наиль был выбран под первым номером «Эдмонтоном», надежды, возлагавшиеся на него, были совершенно другими. В первые сезоны в НХЛ он демонстрировал неплохую статистику, и в голове не укладывается то, что произошло потом. Хочется надеяться, что в «Колорадо» у него произойдет перезапуск карьеры. Да, эта команда сейчас не такая амбициозная, как раньше, контракт не самый выдающийся, но Якупову всего 23 года — время наверстать упущенное у него есть.
После шести лет выступлений за «Монреаль» команде оказался не нужен и российский защитник Алексей Емелин. Он был выбран на драфте расширения новым клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс», но уже спустя неделю его обменяли в «Нэшвилл Предаторз», ставший финалистом Кубка Стэнли-2017.
Ближайший сезон в НХЛ стартует 5 октября.
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