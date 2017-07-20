Кузнецов и Орлов заработают в «Вашингтоне» более $90 млн

В июле в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) начался период переходов для свободных агентов, который уже сегодня можно назвать одним из самых богатых на события за все последние годы. Фигурантами многих из них стали российские хоккеисты. «Известия» уже сообщали о переходе форварда Александра Радулова из «Монреаль Канадиенс» в «Даллас Старз». Кроме того, удачно завершили переговоры с «Вашингтоном» россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Оба заключили долгосрочные контракты со столичным клубом, приблизившись по своим доходам к главным звездам «Кэпиталз» — Александру Овечкину, Никласу Бэкстрему и Ти Джею Оши.

В частности, Евгений Кузнецов, с 2014 года выступающий за «Вашингтон», заключил с клубом контракт на восемь лет. За это время он заработает $62,4 млн.

— Очевидно, что в «Вашингтоне» на Кузнецова делают серьезную и длительную ставку, — заявил «Известиям» экс-форвард сборных СССР и России, обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский. — Уже в прошлых сезонах его довольно стабильно стали задействовать в первом звене, а этим контрактом его, по сути, поставили в один ряд с первыми звездами клуба — Овечкиным, Бэкстремом, Оши. Евгений такое доверие абсолютно заслужил, но теперь ему предстоит его оправдывать. Если это удастся, мы получим игрока уровня Малкина и Овечкина в периоды, когда они на пике.

Дмитрий Орлов, в последние два сезона закрепившийся в составе «Вашингтона» и дважды выигравший с ним регулярный чемпионат НХЛ, продлил с клубом контракт на шесть лет на сумму в $30,6 млн.

— Орлов провел два очень сильных сезона в «Вашингтоне», постоянно выходил на лед, имел достаточно игрового времени и доказал свой высокий уровень, — сказал «Известиям» экс-форвард сборных СССР и России, финалист Кубка Стэнли-1994 Павел Буре. — Он однозначно прибавил за это время и является ведущим защитником лиги. Возможно, теперь он станет игроком первой пары с Нисканненом. В любом случае, если «Вашингтон» готов платить ему такие деньги — значит, Орлов будет играть много и станет ключевым хоккеистом.

Из петербургского СКА во «Флориду Пантерз» переехал форвард Евгений Дадонов. Он заключил с клубом трехлетний контракт на сумму в $12 млн. Таким образом, его связка с Вадимом Шипачевым окончательно распадается. На протяжении последних лет их тройка сначала с Артемием Панариным, а затем с Никитой Гусевым в составе СКА и сборной России становилась самой результативной в КХЛ и одной из самых результативных на чемпионатах мира. Однако в мае этого года Вадим Шипачев подписал контракт с «Вегасом». Долгое время в этот клуб СМИ «сватали» и Евгения Дадонова.

Цитата Павел Буре Очень рад за Евгения, который сделал хороший выбор по части продолжения карьеры в НХЛ. В клубе явно заинтересованы в нем, раз убедили вернуться к себе, а не ехать в «Вегас». Последние сезоны Дадонов провел на очень высоком уровне и в клубе, и в сборной. Очевидно, что он созрел для НХЛ и намного лучше готов к ней, чем в прошлый раз. Уже имеющийся опыт и прогресс в КХЛ являются залогом его успешного выступления за «Флориду». Конечно, Дадонову немного непривычно будет играть без Шипачева, но они оба — профессионалы достаточно высокого уровня, чтобы адаптироваться к другим партнерам по звеньям.

Неудачным оказался нынешний период переходов для серебряного призера молодежного чемпионата мира 2012 года Наиля Якупова. Пять лет назад 23-летний нападающий был выбран «Эдмонтоном Ойлерз» в первом раунде драфта под первым номером. В первые три сезона он показывал лучшую статистику среди игроков команды, а в 2015 году подписал с канадским клубом двухлетний контракт на $5 млн. Однако уже в следующем сезоне игрок выступил неудачно и был по обмену передан в «Сент-Луис Блюз», в составе которого также не смог проявить себя в минувшем розыгрыше чемпионата. Теперь он заключил однолетний контракт с худшей командой прошлого сезона «Колорадо Эвеланш» на сумму $875 тыс.

— Досадно, что у Якупова пока не задается карьера в НХЛ с учетом того, какие ему авансы выдавались, — отметил обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе «Колорадо» Валерий Каменский. — Когда Наиль был выбран под первым номером «Эдмонтоном», надежды, возлагавшиеся на него, были совершенно другими. В первые сезоны в НХЛ он демонстрировал неплохую статистику, и в голове не укладывается то, что произошло потом. Хочется надеяться, что в «Колорадо» у него произойдет перезапуск карьеры. Да, эта команда сейчас не такая амбициозная, как раньше, контракт не самый выдающийся, но Якупову всего 23 года — время наверстать упущенное у него есть.

После шести лет выступлений за «Монреаль» команде оказался не нужен и российский защитник Алексей Емелин. Он был выбран на драфте расширения новым клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс», но уже спустя неделю его обменяли в «Нэшвилл Предаторз», ставший финалистом Кубка Стэнли-2017.

Цитата Валерий Каменский Удивительно, что Емелин оказался не нужен «Монреалю», ведь он достаточно цепкий и самоотверженный защитник. Возможно, Алексею недостает навыков игры в атаке, но с точки зрения бойцовских качеств, выполнения оборонительных функций и способности «подчищать» за своими партнерами он очень хорош, а такие защитники до сих пор в цене в НХЛ. Впрочем, это подтверждается тем, что в итоге он был обменян в «Нэшвилл». Команда хорошая, показала себя в минувшем сезоне, и Емелин с его манерой игры может органично в нее вписаться. Возможно, этот обмен даже пойдет ему на руку.

Ближайший сезон в НХЛ стартует 5 октября.