«Оттава» предлагает форварду Дзингелу контракт на $ 1 млн, игрок хочет $ 1,9 млн
Известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман поделился подробностями о переговорах клуба «Оттава Сенаторз» и нападающего Райана Дзингела о новом контракте.
Стороны рассчитывают договориться до начала арбитражных слушаний.
25-летний хоккеист рассчитывает получать за сезон около $ 1,9 млн, клуб готов предложить Дзингелу не более $ 1 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 81 встрече, сумев записать на свой счёт 32 (14+18) результативных баллов при показателе полезности «+6».
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