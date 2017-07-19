«Оттава» предлагает форварду Дзингелу контракт на $ 1 млн, игрок хочет $ 1,9 млн

Стороны рассчитывают договориться до начала арбитражных слушаний.



25-летний хоккеист рассчитывает получать за сезон около $ 1,9 млн, клуб готов предложить Дзингелу не более $ 1 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 81 встрече, сумев записать на свой счёт 32 (14+18) результативных баллов при показателе полезности «+6».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dzingel (OTT) -- team offer: $1M; player ask: $1.95M. Still time to settle</p>— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) <a href="https://twitter.com/FriedgeHNIC/status/887676089484627968">19 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>