Из неизвестности в НХЛ. Как Георгиев стал преемником Лундквиста

Сергей Бобровский выигрывает вторую «Везину» в карьере. Андрей Василевский становится первым номером «Тампа-Бэй». Семён Варламов восстанавливается после травмы, устраняет конкурента в лице Кевина Пикара и ждёт финского тренера вратарей Юсси Парккилу, с которым работал ещё в Ярославле. Что это, если не расцвет русской вратарской школы? Этот бум должен был спровоцировать новое нашествие наших вратарей на НХЛ, тем более недостатка в талантливых стражах ворот не наблюдается.



Да только те, кому прочили успешную карьеру в НХЛ, не спешат перебираться через Атлантику. Игорь Шестёркин ещё прошлой осенью заключил новый трёхлетний контракт со СКА. На этот же срок, но совсем недавно, решил остаться на родине голкипер московских «армейцев» Илья Сорокин. В обозримом будущем за океаном можно ждать разве что Илью Самсонова, чей контракт с «Магниткой» истекает следующей весной. Но есть ли смысл магнитогорцу ехать под Брэйдена Холтби, которого официальный сайт НХЛ считает, ни много ни мало, лучшим вратарём лиги?

Пока Самсонов пытается выиграть конкуренцию у Василия Кошечкина, а Шестёркин с Сорокиным мечтают об Олимпиаде, соглашение с клубом НХЛ заключает другой молодой российский вратарь. На днях трёхлетний контракт новичка с «Рейнджерс» подписал Александр Георгиев. Российские болельщики помнят его разве что по молодёжному чемпионату мира 2016 года в Финляндии, когда подопечные Валерия Брагина в финале проиграли хозяевам. Однако что до, что после того турнира Георгиев для отечественной публики оставался настоящей загадкой.



Вряд ли мы соврём, если скажем, что Георгиев — один из самых необычных вратарей в современной истории отечественного хоккея. По крайней мере, путь, который он выбрал, совершенно нетипичный для его соотечественников. Он не провёл ни одного матча в вертикали МХЛ — ВХЛ — КХЛ, не привлекался в юниорские сборные, а раскрылся там, откуда наши клубы привыкли черпать вратарские кадры. Разумеется, ни о каком драфте НХЛ не было и речи. Добиться контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс» Георгиеву удалось самым извилистым путём, какой только можно вообразить.

Четыре года назад 16-летний москвич Александр Георгиев попал в молодёжную команду «Химика». При заключении контракта ему пообещали, что он сыграет около десятка игр в сезоне МХЛ. Вместо этого Георгиев довольствовался четырьмя появлениями на лавке и отсутствием хоть какой-то возможности проявить себя. В сезоне-2013/14 будущий вратарь молодёжной сборной России не провёл на льду ни минуты. Вместо него в рамке ворот «Химика» играли ребята на три-четыре года старше. На момент, когда Георгиев ставил подпись под контрактом с «Рейнджерс», оба уже закончили с хоккеем.



Не дождавшись шанса на родине, многие российские юниоры бросают всё и уезжают за океан. Вратарям с недавних пор устроиться в Северной Америке стало сложнее. После того как в CHL ввели запрет на вратарей-легионеров, открытой осталась всего одна дорога — в USHL. Туда-то и отправились прошлым летом Максим Жуков и Михаил Бердин. Георгиев же вместо США выбрал Финляндию. Он не побоялся конкуренции со стороны местных вратарей, которых традиционно отличает великолепная школа, и в первом же сезоне стал основным вратарём молодёжной команды ТПС.

С «молодёжкой» ТПС Георгиев стал чемпионом Финляндии среди 20-летних. Неплохой старт зарубежной карьеры, не правда ли? Но в тот же сезон на Александра свалился по-настоящему уникальный шанс. Взрослая команда ТПС проваливала сезон, главного тренера Кая Суккайнена (помните такого по работе с «Локомотивом»?) отправили в отставку, а его место временно занял тренер молодёжной команды Миика Эломо, который хорошо знал Георгиева. Он-то и приложил руку к дебюту Александра. Россиянин не подвёл своего тренера и начал свою взрослую карьеру с победы, заодно прервав семиматчевую серию поражений команды из Турку.



Человеком, который сделал для карьеры Георгиева даже больше, чем Эломо, стал Фредерик Норрена. Финн, известный по выступлениям за «Ак Барс», не первый год работает в системе ТПС, отвечая за вратарей как основной, так и молодёжной команды. Однажды он приметил Георгиева в собственном лагере для молодых вратарей, а когда тот решил что-то поменять в карьере — пригласил давнего подопечного в Финляндию. Кто знает, быть может, и не было бы никакого контракта с «Рейнджерс», не попади Георгиев 10 лет назад в летний лагерь Норрены?

Оказавшись в Турку, Георгиев попал в настоящее вратарское царство. Куда ни глянь — известный мастер блина и ловушки. Помимо Норрены, в чьи прямые обязанности входила работа с голкиперами, это генеральный менеджер ТПС Антеро Нииттимяки и входивший в руководство клуба Мика Кипрусофф. А напарником Георгиева в его первые сезоны в Финляндии был не кто-нибудь, а Теему Лассила. Даже при том, что за невнятную и в чём-то даже комичную игру омские болельщики прозвали его Пылесосом, Георгиеву было чему поучиться у чемпиона мира.

Выйти из тени Георгиеву удалось в декабре 2015-го, когда Валерий Брагин взял его на чемпионат мира. Ещё на Кубке Чёрного моря за полгода до МЧМ загадочный вратарь из чемпионата Финляндии произвёл своей игрой сильное впечатление, а на попадание в итоговый состав повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, его конкуренты Максим Третьяк и Александр Трушков неубедительно провели Суперсерию. Во-вторых, сам по себе 1996 год рождения оказался неурожайным на вратарей, и показательно, что напарником Георгиева стал Илья Самсонов, который его на год младше. В-третьих, чемпионат мира проводился в Финляндии, что давало Александру некоторое преимущество.

Нельзя сказать, что на МЧМ-2016 Георгиев произвёл фурор. На дистанции даже казалось, что Илья Самсонов выглядит убедительнее, но на финал с финнами в качестве первого номера вышел россиянин с болгарскими корнями. Александр не смог остановить великолепную финскую «молодёжку», ведомую Патриком Лайне и Ессе Пульюярви, а кто-то даже обвинил его в поражении. Впрочем, виноват ли Георгиев в пропущенных шайбах — вопрос дискуссионный, и даже у специалистов мнения на этот счёт разошлись. Ясно одно: на том чемпионате мира Георгиев впервые явил себя российской публике, показав, на что он способен.

Любопытно, что по возвращении с чемпионата мира Георгиев не стал получать больше времени в ТПС, а напротив, отправился в аренду во вторую финскую лигу. На тот момент тренеры посчитали, что россиянину необходима игровая практика. Окончательно закрепиться в главной команде ему удалось в прошлом сезоне. Ещё один наш старый знакомый Ари-Пекка Селин, второй год возглавляющий ТПС, делил игровое время между Георгиевым и Оскаром Сетаненом практически поровну. По итогам регулярного чемпионата Александр стал лучшим во всей финской лиге по коэффициенту надёжности (1,7 шайбы за игру), но в плей-офф тренерский штаб сделал ставку на финна Сетанена, который старше нашего вратаря на два года.



Этой зимой Георгиев подписал с ТПС новый контракт на три года. Казалось, что вратарь, раскрывшийся в Финляндии, связывает с этой страной своё будущее. Вместо этого Александр съездил в лагерь развития «Рейнджерс» и так приглянулся руководству нью-йоркского клуба, что получил контракт новичка. ТПС же выручил за него приличную компенсацию. Понятно, что о роли основного, или хотя бы второго, вратаря клуба НХЛ речи пока не идёт. Для начала Георгиева видят первым номером фарм-клуба. Сезон россиянин начнёт в «Хартфорде», а там чем чёрт не шутит? Ондржей Павелец не выглядит конкурентом, которого невозможно съесть.

Мы говорим «Нью-Йорк Рейнджерс» — подразумеваем Хенрик Лундквист, говорим Хенрик Лундквист — подразумеваем «Нью-Йорк Рейнджерс». Однако великолепному шведу уже 35 лет, а в 2021 году, когда подойдёт к концу действующий контракт, исполнится и вовсе 39. Как долго Король Хенрик сможет соответствовать уровню НХЛ? Доиграет ли он вообще до конца контракта? У Георгиева, чьё соглашение рассчитано до 2020 года, есть время, чтобы стать первым в очереди из преемников Лундквиста. Тогда же заканчивается контракт Шестёркина со СКА. Почему бы на «Медисон Сквер Гарден» не родиться первому российскому вратарскому дуэту в НХЛ со времён Брызгалов — Бобровский?