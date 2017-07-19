Из неизвестности в НХЛ. Как Георгиев стал преемником Лундквиста
Самый загадочный российский вратарь заключил трёхлетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Как Александр Георгиев пробивался в НХЛ?
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Сергей Бобровский выигрывает вторую «Везину» в карьере. Андрей Василевский становится первым номером «Тампа-Бэй». Семён Варламов восстанавливается после травмы, устраняет конкурента в лице Кевина Пикара и ждёт финского тренера вратарей Юсси Парккилу, с которым работал ещё в Ярославле. Что это, если не расцвет русской вратарской школы? Этот бум должен был спровоцировать новое нашествие наших вратарей на НХЛ, тем более недостатка в талантливых стражах ворот не наблюдается.
Да только те, кому прочили успешную карьеру в НХЛ, не спешат перебираться через Атлантику. Игорь Шестёркин ещё прошлой осенью заключил новый трёхлетний контракт со СКА. На этот же срок, но совсем недавно, решил остаться на родине голкипер московских «армейцев» Илья Сорокин. В обозримом будущем за океаном можно ждать разве что Илью Самсонова, чей контракт с «Магниткой» истекает следующей весной. Но есть ли смысл магнитогорцу ехать под Брэйдена Холтби, которого официальный сайт НХЛ считает, ни много ни мало, лучшим вратарём лиги?
Пока Самсонов пытается выиграть конкуренцию у Василия Кошечкина, а Шестёркин с Сорокиным мечтают об Олимпиаде, соглашение с клубом НХЛ заключает другой молодой российский вратарь. На днях трёхлетний контракт новичка с «Рейнджерс» подписал Александр Георгиев. Российские болельщики помнят его разве что по молодёжному чемпионату мира 2016 года в Финляндии, когда подопечные Валерия Брагина в финале проиграли хозяевам. Однако что до, что после того турнира Георгиев для отечественной публики оставался настоящей загадкой.
Вряд ли мы соврём, если скажем, что Георгиев — один из самых необычных вратарей в современной истории отечественного хоккея. По крайней мере, путь, который он выбрал, совершенно нетипичный для его соотечественников. Он не провёл ни одного матча в вертикали МХЛ — ВХЛ — КХЛ, не привлекался в юниорские сборные, а раскрылся там, откуда наши клубы привыкли черпать вратарские кадры. Разумеется, ни о каком драфте НХЛ не было и речи. Добиться контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс» Георгиеву удалось самым извилистым путём, какой только можно вообразить.
Четыре года назад 16-летний москвич Александр Георгиев попал в молодёжную команду «Химика». При заключении контракта ему пообещали, что он сыграет около десятка игр в сезоне МХЛ. Вместо этого Георгиев довольствовался четырьмя появлениями на лавке и отсутствием хоть
Не дождавшись шанса на родине, многие российские юниоры бросают всё и уезжают за океан. Вратарям с недавних пор устроиться в Северной Америке стало сложнее. После того как в CHL ввели запрет на
С «молодёжкой» ТПС Георгиев стал чемпионом Финляндии среди 20-летних. Неплохой старт зарубежной карьеры, не правда ли? Но в тот же сезон на Александра свалился
Человеком, который сделал для карьеры Георгиева даже больше, чем Эломо, стал Фредерик Норрена. Финн, известный по выступлениям за «Ак Барс», не первый год работает в системе ТПС, отвечая за вратарей как основной, так и молодёжной команды. Однажды он приметил Георгиева в собственном лагере для молодых вратарей, а когда тот решил
Оказавшись в Турку, Георгиев попал в настоящее вратарское царство. Куда ни глянь — известный мастер блина и ловушки. Помимо Норрены, в чьи прямые обязанности входила работа с голкиперами, это генеральный менеджер ТПС Антеро Нииттимяки и входивший в руководство клуба Мика Кипрусофф. А напарником Георгиева в его первые сезоны в Финляндии был не
Выйти из тени Георгиеву удалось в декабре 2015-го, когда Валерий Брагин взял его на чемпионат мира. Ещё на Кубке Чёрного моря за полгода до МЧМ загадочный вратарь из чемпионата Финляндии произвёл своей игрой сильное впечатление, а на попадание в итоговый состав повлияло сразу несколько факторов.
Нельзя сказать, что на МЧМ-2016 Георгиев произвёл фурор. На дистанции даже казалось, что Илья Самсонов выглядит убедительнее, но на финал с финнами в качестве первого номера вышел россиянин с болгарскими корнями. Александр не смог остановить великолепную финскую «молодёжку», ведомую Патриком Лайне и Ессе Пульюярви, а
Любопытно, что по возвращении с чемпионата мира Георгиев не стал получать больше времени в ТПС, а напротив, отправился в аренду во вторую финскую лигу. На тот момент тренеры посчитали, что россиянину необходима игровая практика. Окончательно закрепиться в главной команде ему удалось в прошлом сезоне. Ещё один наш старый знакомый
Этой зимой Георгиев подписал с ТПС новый контракт на три года. Казалось, что вратарь, раскрывшийся в Финляндии, связывает с этой страной своё будущее. Вместо этого Александр съездил в лагерь развития «Рейнджерс» и так приглянулся руководству
Мы говорим «Нью-Йорк Рейнджерс» — подразумеваем Хенрик Лундквист, говорим Хенрик Лундквист — подразумеваем «Нью-Йорк Рейнджерс». Однако великолепному шведу уже 35 лет, а в 2021 году, когда подойдёт к концу действующий контракт, исполнится и вовсе 39. Как долго Король Хенрик сможет соответствовать уровню НХЛ? Доиграет ли он вообще до конца контракта? У Георгиева, чьё соглашение рассчитано до 2020 года, есть время, чтобы стать первым в очереди из преемников Лундквиста. Тогда же заканчивается контракт Шестёркина со СКА. Почему бы на «Медисон Сквер Гарден» не родиться первому российскому вратарскому дуэту в НХЛ со времён Брызгалов — Бобровский?
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