«Рейнджерс» подтвердили подписание контракта с голкипером Георгиевым

В год он будет получать по $ 792 500.



C 2009 по 2014 год Александр выступал в составе «Химика», после чего перебрался в финский «ТПС», из которого в 2016 году уходил в аренду в «СаПКо». В прошлом сезоне в составе «ТПС» в Финской хоккейной лиге Георгиев провёл 27 матчей, в которых его коэффициент надёжности составил 1,7, а процент отражённых бросков — 92,29.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">OFFICIAL: <a href="https://twitter.com/hashtag/NYR?src=hash">#NYR</a> have agreed to terms with goaltender Alexandar Georgiev.</p>— New York Rangers (@NYRangers) <a href="https://twitter.com/NYRangers/status/887688513965223936">19 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>