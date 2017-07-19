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19 июля 2017, 18:25 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Рейнджерс» подтвердили подписание контракта с голкипером Георгиевым

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал трёхлетний контракт новичка с голкипером Александром Георгиевым, который получил статус свободного агента, информирует официальный «твиттер» команды.

В год он будет получать по $ 792 500.

C 2009 по 2014 год Александр выступал в составе «Химика», после чего перебрался в финский «ТПС», из которого в 2016 году уходил в аренду в «СаПКо». В прошлом сезоне в составе «ТПС» в Финской хоккейной лиге Георгиев провёл 27 матчей, в которых его коэффициент надёжности составил 1,7, а процент отражённых бросков — 92,29.

Нью-Йорк Рейнджерс
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