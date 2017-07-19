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19 июля 2017, 18:21 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Георгиев: Планируется, что начну сезон в АХЛ, где нужно стать первым номером

Российский голкипер Александр Георгиев прокомментировал подписание контракта новичка с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Мечтал о том, чтобы выступать в НХЛ, как только начал заниматься хоккеем. Была цель — играть в лучшей лиге. “Рейнджерс” пригласили меня в развивающий лагерь, там я себя показал, и со мной заключили контракт новичка. Соглашение с ТПС было ещё на три года, но клуб за меня получает компенсацию от НХЛ, и они тоже остаются в выигрыше. Планируется, что я начинаю сезон в АХЛ, и там нужно закрепиться, стать первым номером и ждать своего шанса.

Будет интересно поработать с Хенриком Лундквистом, одним из самых стабильных голкиперов в 21-м веке, у него сумасшедшая работоспособность. Но это не только его заслуга, но и его тренера, которого нужно будет слушать очень внимательно. Из российских ребят в системе “Рейнджерс” знаю Серёгу Зборовского ещё по молодёжной сборной, а в лагере познакомился с Лёхой Береглазовым», — сказал Георгиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Нью-Йорк Рейнджерс
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