Георгиев: Планируется, что начну сезон в АХЛ, где нужно стать первым номером

«Мечтал о том, чтобы выступать в НХЛ, как только начал заниматься хоккеем. Была цель — играть в лучшей лиге. “Рейнджерс” пригласили меня в развивающий лагерь, там я себя показал, и со мной заключили контракт новичка. Соглашение с ТПС было ещё на три года, но клуб за меня получает компенсацию от НХЛ, и они тоже остаются в выигрыше. Планируется, что я начинаю сезон в АХЛ, и там нужно закрепиться, стать первым номером и ждать своего шанса.



Будет интересно поработать с Хенриком Лундквистом, одним из самых стабильных голкиперов в 21-м веке, у него сумасшедшая работоспособность. Но это не только его заслуга, но и его тренера, которого нужно будет слушать очень внимательно. Из российских ребят в системе “Рейнджерс” знаю Серёгу Зборовского ещё по молодёжной сборной, а в лагере познакомился с Лёхой Береглазовым», — сказал Георгиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.