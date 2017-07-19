Источник: игроков с контрактами АХЛ могут отпустить на ОИ-2018

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«Предполагается, что игроки с односторонними контрактами АХЛ смогут присоединиться к своим национальным командам на Олимпийских играх в Пхёнчхане. С другой стороны, менеджеры команд НХЛ утверждают, что игрокам с двухсторонними контрактами уехать не позволят, хотя ожидается окончательное решение», — написал Фридман в своём «твиттере».