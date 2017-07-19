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19 июля 2017, 11:20 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Источник: игроков с контрактами АХЛ могут отпустить на ОИ-2018

Обозреватель Sportsnet Эллиот Фридман утверждает, что игроки с односторонними контрактами АХЛ смогут уехать на Олимпийские игры — 2018 в Пхёнчхане, а по игрокам с двухсторонними контрактами ожидается окончательное решение.

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«Предполагается, что игроки с односторонними контрактами АХЛ смогут присоединиться к своим национальным командам на Олимпийских играх в Пхёнчхане. С другой стороны, менеджеры команд НХЛ утверждают, что игрокам с двухсторонними контрактами уехать не позволят, хотя ожидается окончательное решение», — написал Фридман в своём «твиттере».
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