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19 июля 2017, 1:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Сан-Хосе» Сёренсен продлил контракт с клубом на два года

«Сан-Хосе Шаркс» заключил новый контракт с нападающим Маркусом Сёренсеном.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

25-летний шведский форвард в прошедшем сезоне провёл за «акул» 19 матчей, отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами. Большую часть сезона Сёренсен выступал в Американской хоккейной лиге за «Барракуду», в 43 встречах регулярного чемпионата он набрал 34 (17+17) очка, а также сделал одну передачу в 10 играх плей-офф.

Сан-Хосе Шаркс
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