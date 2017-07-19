«Колорадо» подписал новые контракты с Г. Бурком, Сименсом и Джирардом

26-летний Бурк в прошедшем сезоне провёл шесть матчей за «лавин», а также 61 игру за «Сан-Антонио» в АХЛ, набрав 33 (10+23) очка.



23-летний Джирард в 38 матчах за «Сан-Антонио» отметился 20 (7+13) результативными баллами. 23-летний Сименс набрал забросил две шайбы и сделал пять передач в 73 встречах АХЛ, а также провёл три игры за основную команду.