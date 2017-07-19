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19 июля 2017, 0:07 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Колорадо» подписал новые контракты с Г. Бурком, Сименсом и Джирардом

«Колорадо Эвеланш» объявил о заключении однолетних контрактов с нападающими Габриелем Бурком и Феликсом Джирардом, а также защитником Данканом Сименсом.

26-летний Бурк в прошедшем сезоне провёл шесть матчей за «лавин», а также 61 игру за «Сан-Антонио» в АХЛ, набрав 33 (10+23) очка.

23-летний Джирард в 38 матчах за «Сан-Антонио» отметился 20 (7+13) результативными баллами. 23-летний Сименс набрал забросил две шайбы и сделал пять передач в 73 встречах АХЛ, а также провёл три игры за основную команду.

Колорадо Эвеланш
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