«Бостон» подписал однолетний контракт с форвардом Чарником на $ 675 тыс

Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит двусторонний характер. На уровне НХЛ его зарплата составит $ 675 тыс.



24-летний Чарник в прошедшем сезоне принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата, отметившись пятью заброшенными шайбами и восемью передачами при показателе полезности «-10». В 22 играх за «Провиденс» в АХЛ он набрал 23 (6+17) очка, в 17 матчах плей-офф — 7 (3+4) баллов за результативность.