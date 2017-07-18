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18 июля 2017, 23:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Бостон» подписал однолетний контракт с форвардом Чарником на $ 675 тыс

«Бостон Брюинз» объявил о заключении контракта с нападающим Остином Чарником.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит двусторонний характер. На уровне НХЛ его зарплата составит $ 675 тыс.

24-летний Чарник в прошедшем сезоне принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата, отметившись пятью заброшенными шайбами и восемью передачами при показателе полезности «-10». В 22 играх за «Провиденс» в АХЛ он набрал 23 (6+17) очка, в 17 матчах плей-офф — 7 (3+4) баллов за результативность.

Бостон Брюинз
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