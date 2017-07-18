Русский болгарин для «Рейнджерс»

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Новость о подписании контракта между не испытывающим вратарских проблем прямо сейчас «Нью-Йорк Рейнджерс» и 21-летним россиянином Александром Георгиевым стала неожиданной, потому что молодой голкипер не был задрафтован ни одним клубом НХЛ.

Несмотря на то что Георгиев не был выбран ни одним клубом сильнейшей лиги мира на драфтах, поскольку ему только 21 год, изначально он мог заключить только контракт новичка.

По его условиям хоккеист не может получать более $0,925 млн в год, а срок соглашения не может быть длиннее трех лет. Правда, доход спортсмена за год может увеличиться за счет бонусов, если их пропишут в соглашении.

С Георгиевым «рейнджеры» заключили соглашение на три сезона с окладом $0,793 млн, а бонусы могут добавить игроку еще $0,132 млн.

Георгиев — один из самых интересных молодых российских голкиперов, причем это касается как его игровых характеристик, так и судьбы.

Он родился в городе Русе в Болгарии в смешанной болгарско-русской семье, но с одного года проживал в Москве, где и начал заниматься хоккеем.

Свои первые шаги на льду Георгиев делал в хоккейной школе «Пингвины», располагающейся в Южном округе столицы. В 13 лет он перебрался в воскресенский «Химик», в котором дорос до Молодежной хоккейной лиги.

При этом с десяти лет юный голкипер ежегодно посещал летний лагерь в Пиетарсаари известного финского голкипера Фредерика Норрены, который выступал в НХЛ, выигрывал серебро Олимпиады в Турине, а также побеждал с «Ак Барсом» в Кубке Гагарина.

В «Химике» на Георгиева не особенно рассчитывали, и вратарь получил предложение пройти просмотр в одной из сильнейших финских команд ТПС из Турку, куда Норрена как раз устроился тренером вратарей.

Так, в 2014 году россиянин с болгарским паспортом гражданина Евросоюза, благодаря чему не считался в финском чемпионате легионером, оказался в ТПС, где сначала выступал за молодежную команду.

При этом Георгиев и его семья сами должны были обеспечивать себя жильем и экипировкой до тех пор, пока хоккеиста не перевели в первый состав, что случилось уже в сезоне-2014/15.

В первый год Георгиев отыграл за ТПС 14 матчей и по ходу нового сезона, проведя десять встреч в регулярном чемпионате, был отправлен в аренду в команду второй финской лиги «СаПКо».

Там россиянин принял участие в 13 встречах, после чего был вызван в ТПС из-за травмы одного из голкиперов первой команды и даже принял участие в двух встречах серии плей-офф.

Перед сезоном-2016/17 ТПС покинул основной голкипер последних лет Теему Лассила, и за место первого номера сражались Георгиев и другой молодой вратарь Оскар Сетянен.

В этой конкурентной борьбе Александр все же остался вторым, проведя 27 матчей, в то время как его коллега, который старше на два года, отыграл 35 встреч.

Сетянен был и основным стражем ворот ТПС в плей-офф, но при этом Георгиев стал лучшим по статистике отбитых бросков и шайб, пропущенных в среднем за игру, среди всех голкиперов финской элитной лиги.

Россиянин отразил 92,29% бросков, пропускал в среднем 1,70 шайбы за матч и дважды отыграл в чемпионате на ноль.

Кроме того, в 2016 году Георгиев выступал в составе сборной России на молодежном чемпионате мира, где был первым номером команды и завоевал вместе с ней серебряные медали.

При в целом надежной игре специалисты отмечали у Александра некоторые проблемы в противостоянии со скоростными нападающими.

Впрочем, этот нюанс решается с помощью адаптации и опыта, которого Георгиев и должен поднабраться в североамериканском хоккее в составе «Хартфорда».

При этом у россиянина хорошие шансы на дебют за «Рейнджерс» уже в первом сезоне, учитывая, что легендарный Хенрик Лундквист уже совсем не мальчик в свои 35 лет и нуждается в отдыхе чаще, чем в молодости.

Ну, а Павелец в последние годы деградировал в игровом плане, оказавшись по ходу прошлого сезона в фарм-клубе «Виннипег Джетс» «Манитобе Муз». Если чех не вернется на свой прежний уровень, на перспективах Георгиева уже в новом сезоне это скажется положительно.

Кроме того, молодой россиянин с болгарским паспортом имеет все шансы в будущем стать основным голкипером «синерубашечников» на долгие годы, надо только удачно проявить себя, желательно сразу же.