Форвард Бурниваль подписал однолетний контракт с «Тампой» на $ 650 тыс
«Тампа-Бэй Лайтнинг» перезаключил контракт с нападающим Майклом Бурнивалем, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год с зарплатой $ 650 тыс.
25-летний Бурниваль в прошедшем сезоне провёл за основную команду 19 матчей, забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Кроме того, он принял участие в 38 играх за «Сиракьюз» в АХЛ, отметившись 19 (9+10) баллами за результативность. В
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