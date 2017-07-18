Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30425052/
18 июля 2017, 19:02 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард Бурниваль подписал однолетний контракт с «Тампой» на $ 650 тыс

«Тампа-Бэй Лайтнинг» перезаключил контракт с нападающим Майклом Бурнивалем, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год с зарплатой $ 650 тыс.

25-летний Бурниваль в прошедшем сезоне провёл за основную команду 19 матчей, забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Кроме того, он принял участие в 38 играх за «Сиракьюз» в АХЛ, отметившись 19 (9+10) баллами за результативность. В плей-офф он помог своей команде дойти до финала Кубка Колдера, в 22 матчах набрав 15 (8+7) очков.

Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера