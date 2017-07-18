Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30424910/
18 июля 2017, 18:46 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Ягр может стать игроком «Оттавы»

Нападающий Яромир Ягр может продолжить карьеру в «Оттаве», сообщает Denik Sport.

Нападающий <span class=error>Яромир</span> <span class=error>Ягр</span> может продолжить карьеру в Оттаве сообщает Denik Sport. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что 45-летнего хоккеиста видели в аэропорту города, а ранее клуб выражал заинтересованность в заключении контракт с игроком.

В прошлом сезоне зарплата форварда во «Флориде» составляла 5,5 миллиона долларов, включая бонусы. В завершившемся розыгрыше НХЛ он провел 82 матча и набрал 46 (16+30) очков.

Напомним, что чех находится в статусе неограниченно свободного агента. Напомним, что Ягр играет в североамериканской лиге с 1990 года. За это время нападающий провел 1711 встречу и набрал 1914 (765+1149) очков. На данный момент он самый возрастной хоккеист НХЛ.

Оттава Сенаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Дзюбе поставили ультиматум

"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной России

Макгрегор хотел скрыть этот факт, но не удалось