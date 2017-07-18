Кессел и «Питтсбург»: роман окончен? 5 главных слухов в НХЛ

Татар хочет уйти из «Ред Уингз»?

Крайне интересно развиваются взаимоотношения между словацким нападающим «Детройта» Томашем Татаром и руководством клуба. Не так давно форвард, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, подал в арбитраж, поскольку его предыдущий контракт на $ 2,75 млн завершился, а новое соглашение быстро заключить не удавалось. Генеральный менеджер «красных крыльев» Кен Холланд, по известной традиции, попытался найти компромисс до арбитражных слушаний, но недовольный Татар отклонил предложение о контракте на 5 лет и $ 25 млн. По неофициальной информации, словак, ставший лучшим снайпером «Детройта» в прошлом сезоне (25 голов в 82 матчах), ищет вариант на $ 6 млн за сезон, что прибавит клубу головной боли из-за имеющихся проблем с потолком зарплат.

«Ни одна сторона пока не готова “подвинуться” в своих требованиях, и при таких условиях арбитражные слушания всё же могут состояться. Если этот сценарий пройдёт, то Татар получит однолетний контракт, а следующим летом станет неограниченно свободным агентом и сможет уйти из “Детройта”. Татар является лидером “Ред Уингз” по набранным очкам за последние три года: в 245 матчах за этот период он набрал 147 баллов, из которых 75 — голы. Чуть отстал от него Густав Нюквист, который в 2015-м заключил четырёхлетний договор на $ 4,75 млн за сезон, у него 145 очков в 240 матчах», — отмечает обозреватель Michigan Live Ансар Хан.



«Мне предложили несколько вариантов на выбор: контракт на один год, четыре или пять лет. Мы всё ещё находимся в стадии переговоров о сроках и сумме. Время ещё есть. Арбитраж — последний вариант, я обязан буду подписаться с “Детройтом”, но, вероятно, это будет мой последний сезон в “красных крыльях”. Через несколько дней мы увидим, чем всё закончилось», — заявил Татар.

Судьба Кессела: обмен неизбежен?

Через год после того, как скоростного форварда «Питтсбурга» Фила Кессела многие хотели видеть обладателем «Конн Смайт Трофи», лигу всколыхнули слухи о его возможном обмене. Поводом к тому стал уход из «Пингвинз» помощника главного тренера Рика Токкета, который был ответственен за работу с Кесселом, известным своим непростым характером. Одним из катализаторов этих слухов стала статья обозревателя Pittsburgh Post-Gazette Рона Кука под названием «Не удивляйтесь, если Кессела обменяют».



«Я верю, что Евгений Малкин не испытывал особого удовольствия, выходя с Кесселом в одной тройке. И Кросби тоже. Майк Салливан признавал, что Кросби и Кессел не имеют никакой «химии». Кессел должен забивать голы, чтобы приносить пользу «пингвинам», потому что не отрабатывает в обороне и не участвует в силовой борьбе. Именно поэтому он смог выдать серию из 610 матчей регулярного чемпионата подряд без травм. Не секрет, что Кессел часто сводил Салливана с ума, и я предполагаю, что подобная реакция была у всего руководства, от Джима Рутерфорда до Марио Лемье. А Токкет был «хранителем Кессела», — отметил Кук, что тут же вызвало негативную реакцию у генменеджера «Питтсбурга».



«Фил Кессел — важный человек в команде, он набирает много очков. Он забивает важные голы и создаёт моменты. Я не хочу сказать, что какой-то конкретный игрок не может быть обменян в определённый момент своей карьеры. Но это не то, что я ожидаю в ближайшем будущем», — заявил Рутерфорд. Слухи о возможном уходе Фила в «Аризону», куда отправился работать главным тренером Токкет, быстро утихли, но обсуждения возможного обмена Кессела пока не стихают.



«Хоккей — это бизнес. Игрок никогда не знает, о чём думает менеджмент, и я готов упорно трудиться и играть за любую команду», — сказал Кессел, чей контракт рассчитан до конца сезона-2021/22 и содержит ограничение на обмен (игрок согласует список из 8 команд, куда его могут отправить).

Торторелла пойдёт на повышение?

У обладателя приза «Джек Адамс Трофи» (лучшему тренеру сезона) Джона Тортореллы стартует последний год его действующего контракта с «Коламбусом», и для столь статусной персоны зарплата наставника выглядит просто смехотворно. «Синие мундиры» наняли Тортореллу в октябре 2015 года, когда у тренера действовал пятилетний контракт с «Ванкувером» на общую сумму в $ 10 млн. За первый сезон работы «Коламбус» заплатил Торторелле лишь $ 750 тысяч, что можно считать абсолютным рекордом экономии (или скупости).

«Кто только что выиграл приз лучшему тренеру сезона? А ведь Торторелла не первый раз забирает “Джека Адамса”. Он выигрывал и Кубок Стэнли, а “Коламбус” при нём провёл свой лучший сезон в истории клуба. Двухмиллионный оклад не поставит Джона даже в середину списка самых высокооплачиваемых тренеров в НХЛ, хотя он должен быть на верхних строчках», — заявил агент тренера Нил Гласберг. До лидеров тренерского рейтинга Тортсу действительно далеко: например, Майк Бэбкок в «Торонто» зарабатывает $ 6,25 млн в год, Джоэль Кенневиль в «Чикаго» — $ 6 млн, а Клод Жюльен в «Монреале» — $ 5 млн.



Таким образом, «Блю Джекетс» придётся раскошелиться, чтобы удержать Тортореллу у себя, хотя это и не в традиции клуба: даже зарплата ветерана Кена Хичкока в «Блю Джекетс» не превышала $ 1,5 млн за сезон.





«Тампа» интересуется Таваресом?

Последний год действующего контракта у капитана «Нью-Йорк Айлендерс» Джона Тавареса побуждает многих североамериканских обозревателей к дискуссии о его ближайшем будущем, а отсутствие новостей о переговорах с «островитянами» лишь подогревает эти обсуждения. В случае, если руководство «Айлендерс» действительно готово провести сезон-2017/18, не заключая с Таваресом новый договор, через год на рынке появится очень крупная фигура, а главным кандидатом на приобретение канадского центрфорварда считается «Тампа-Бэй».



«Тайлер Джонсон и Ондржей Палат вполне могут стать компенсацией за Тавареса. Сможет ли “Тампа” предложить их взамен в какой-то момент сезона? Понятно, что “островитяне” будут говорить об их готовности провести весь сезон, не продлевая контракт. Те же “молнии” так поступили со Стэмкосом в сезоне-2015/16 и были вознаграждены за терпение. Но не забывайте, что “Тампа” выходила в финал Кубка Стэнли и финал Восточной конференции, а каковы показатели “Айлендерс”?», — задался вопросом ветеран заокеанской журналистики Ларри Брукс из New York Post. На данный момент у «Тампы» чуть больше $ 3 млн свободных денег, и до лета 2020 года особых проблем не предвидится, пока не придёт срок заключения нового контракта с Никитой Кучеровым.

Марков и «Монреаль»: полный тупик?

Переговоры защитника Андрея Маркова и руководства «Монреаль Канадиенс» окончательно зашли в тупик — об этом информирует Sportsnet. 38-летний россиянин публично выразил желание остаться в «Монреале» до конца карьеры, попросив у клуба двухлетний договор на общую сумму $ 12 млн. В ответ на это «канадцы» ответили предложением однолетнего контракта, после чего переговорный процесс был остановлен. «Андрей стал неограниченно свободным агентом. Я дал понять, что мы бы хотели его вернуть. Но я сделал то, что мы могли сделать в данной ситуации, я не мог предложить больше», — жёстко отметил генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен.