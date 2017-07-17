Клуб НХЛ «Филадельфия» подписал контракт со вторым номером драфта-2017 Патриком
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. «Филадельфия Флайерз» подписала контракт со вторым номером драфта НХЛ 2017 года канадским форвардом Ноланом Патриком, сообщается на официальном сайте клуба.
Подробности соглашения с 18-летним нападающим не разглашаются.
В минувшем сезоне Патрик забросил 20 шайб и сделал 26 результативных передач в 33 матчах за «Брэндон Уит Кингз» в Западной хоккейной лиге.
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