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17 июля 2017, 18:59 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Филадельфия» подписал контракт со вторым номером драфта-2017 Патриком

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. «Филадельфия Флайерз» подписала контракт со вторым номером драфта НХЛ 2017 года канадским форвардом Ноланом Патриком, сообщается на официальном сайте клуба.

Подробности соглашения с 18-летним нападающим не разглашаются.

В минувшем сезоне Патрик забросил 20 шайб и сделал 26 результативных передач в 33 матчах за «Брэндон Уит Кингз» в Западной хоккейной лиге.

Филадельфия Флайерз
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