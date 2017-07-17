«Филадельфия» подписала контракт новичка с Ноланом Патриком
«Филадельфия Флайерз» объявил о заключении контракта новичка с нападающим Ноланом Патриком.
Среднегодовая зарплата игрока составит $ 925 тыс., не считая бонусов.
18-летний Патрик был выбран на драфте новичков 2017 года под общим вторым номером. Ранее хоккеист выступал за «Брэндон Уит Кингз» в Западной хоккейной лиге, был капитаном команды. В сезоне-2016/17 нападающий провёл 33 матча, в которых отметился 46 баллами за результативность (20 голов + 26 передач). 39 матчей сезона он пропустил
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