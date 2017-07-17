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17 июля 2017, 16:40 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Чикаго» Кэмпбелл завершил карьеру после 17 сезонов в НХЛ

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Брайан Кэмпбелл объявил о завершении карьеры после 17 сезонов в НХЛ.

Теперь Брайан будет работать в организации «Чикаго» в отделе деловых операций, сообщает пресс-служба клуба.

38-летний Кэмпбелл начал профессиональную карьеру в «Баффало Сейбрз» в 1999 году и с тех пор выступал также в составе «Сан-Хосе Шаркс», «Флориды Пантерз» и финского «Йокерита». В НХЛ Кэмпбелл принял участие в 1082 матчах, в которых записал себе в актив 504 очка (87 голов и 417 результативных передач). В 2010 году с «Чикаго» он одержал победу в Кубке Стэнли.

Чикаго Блэкхокс
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