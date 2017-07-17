11 задрафтованных россиян, которых будут рады видеть в Северной Америке

В Чикаго прошёл очередной драфт НХЛ. По его итогам первым в истории швейцарцем, который возглавил список, стал Нико Хишер, сразу шесть финнов оказались выбраны в первом раунде, а 18 россиян были приглашены в североамериканскую лигу. Среди них оказался 21-летний «армеец» Андрей Светлаков, которого выбрал «Миннесота Уайлд» под общим 179-м номером.

Несмотря на то что Светлаков зарекомендовал себя в МХЛ, на драфте он оказался востребован только сейчас, хотя его могли выбрать уже три раза. Возможно, причиной для того, чтобы взять именно Светлакова, стало то, что в 2015-м клуб задрафтовал Кирилла Капризова, который раскрылся в следующем сезоне после драфта, а в начале прошлого месяца стал одноклубником Андрея Светлакова. К этому дуэту тренеры подходят с другой стороны, и периодически они тренируются отдельно от команды или сборной, но друг с другом. Эти двое «армейцев» продолжают карьеру в ЦСКА, но в теории могут отправиться в Северную Америку. Причём Капризов и Светлаков не единственные задрафтованные игроки, оставшиеся в России.

н. Егор Коршков («Локомотив»), 21 год

Драфт в НХЛ: «Торонто Мэйпл Лифс», 2016 год.

31-й номер.

Коршков постепенно раскрывался в ярославском «Локомотиве», становясь всё сильнее. Этот парень умеет помочь своей команде, особенно в плей-офф. В прошлом году «Торонто» задрафтовал форварда во втором раунде под общим 31-м номером, в этом году, учитывая изменения, Егор был бы выбран в первом раунде. Такому высокому выбору поспособствовало то, что тройка Полунин — Красковский — Коршков стала лидером сборной России на ЮЧМ-2016 в Хельсинки, набрав в общей сложности 15 очков. В силовых качествах Коршкова тоже сомневаться не приходится. Такой игрок мог бы усилить линию нападения канадского клуба.

н. Анатолий Голышев («Автомобилист»), 22 года

Драфт в НХЛ: «Нью-Йорк Айлендерс», 2016 год.

96-й номер.

Анатолий Голышев мог бы составить компанию Илье Сорокину и вместе с ним отправиться в клуб из Нью-Йорка. Голышев хорошо зарекомендовал себя ещё в молодёжной лиге. Первые два сезона в КХЛ для него сложились не так удачно. Но уже сейчас этот нападающий начал проявлять себя с новой стороны, его результативность становится более презентабельной. Единственным минусом для заокеанской лиги являются не слишком солидные габариты Голышева.

з. Егор Рыков (СКА), 20 лет

Драфт в НХЛ: «Нью-Джерси Дэвилз», 2016 год.

132-й номер.

Рыков входит в число тех, кто прошёл все ступени питерской клубной системы подготовки. В своём дебютном сезоне в КХЛ Егор завоевал вместе с клубом кубок Гагарина. Призывался в сборную на два последних МЧМ, где становился серебряным призёром. Рыков обладает неплохими габаритами для силовой борьбы, но ему нужно поработать над владением шайбы, чтобы стать более презентабельным для НХЛ.

в. Илья Самсонов («Металлург» Мг), 20 лет

Драфт в НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз», 2015 год.

22-й номер.

В высоком уровне игры этого голкипера сомневаться не стоит, вряд ли бы столичный клуб стал тратить свой единственный выбор в первом раунде на слабого игрока. Самсонов не давал в себе усомниться ни в одном матче. Принимал участие в молодёжных чемпионатах мира в 2016 и 2017 годах, где в составе сборной России становился серебряным и бронзовым призёром. В прошлом году Самсонов стал обладателем кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга». Илья готов бороться за место в воротах даже такого сильного клуба, как «Вашингтон».

«Самсонов, вероятно, будет готов к игре в Северной Америке через год», — предположил ассистент генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни.

н. Александр Дергачёв (СКА), 20 лет

Драфт в НХЛ: «Лос-Анджелес Кингз», 2015 год

74-й номер.

Многие могли бы назвать его «серебряным мальчиком», потому что в составе «СКА-1946» Дергачёв становился серебряным призёром Кубка Харламова, в 2015 и 2016 годах призывался в молодёжную сборную России на МЧМ, где его команда тоже занимала второе место. Но в прошлом сезоне в составе питерского СКА Александр стал чемпионом, поэтому его уже не назовёшь «серебряным», и уж тем более «мальчиком». При своих габаритах он вполне может стать силовым форвардом. В 20 лет многие хоккеисты только начинают расти, поэтому Дергачёв ещё может показать себя за океаном.

н. Павел Красковский («Локомотив»), 20 лет

Драфт в НХЛ: «Виннипег Джетс», 2014 год

164-й номер.

Красковский и Коршков отыграли бок о бок немало матчей. Эти парни крепко закрепились во втором звене «Локомотива», который в прошлом году удивил многих. Ярославский «поезд» очень уверенно проехался даже по грозному ЦСКА. Остановить его удалось только чемпионскому СКА. Да и вряд ли мы забудем, как Красковский в полуфинале Западной конференции одним ударом отправил Муршака в нокдаун. Наверное, лучший вариант для 20-летнего форварда — отправиться за океан в дуэте с Коршковым, но и в одиночку Павел вполне способен помочь «Виннипегу».

в. Илья Сорокин (ЦСКА), 21 год

Драфт в НХЛ: «Нью-Йорк Айлендерс», 2014 год.

78-й номер.

Илья Сорокин может укрепить оборону нью-йоркского клуба. Сорокин в свои неполные 22 года способен стать лидером и составить конкуренцию Томасу Грайссу и Ярославу Галаку. Сорокин уже является серебряным призёром МЧМ, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, обладателем призов «Лучший вратарь» и «Золотой шлем». Илья Сорокин созрел для того, чтобы стать основным вратарём в клубе из Северной Америки, но недавно он продлил своё соглашение с ЦСКА.

н. Николай Прохоркин (СКА), 23 года

Драфт в НХЛ: «Лос-Анджелес Кингз», 2012 год.

121-й номер.

В дебютном для себя сезоне Николай провёл на площадке 62 матча, набрав 48 (26+22) очков, став обладателем кубка Харламова в составе «Красной Армии». Переход в КХЛ дался ему непросто. Крепко закрепиться в ЦСКА так и не удалось, зато в уфимском «Салавате Юлаеве» нападающий раскрылся.

Отыграв сезон в Уфе, Прохоркин перешёл в питерский СКА, в составе которого и выиграл свой первый кубок Гагарина. Он играет в третьем звене, но, наверное, сложно было рассчитывать на большее, когда в составе есть Коскиранта, Шипачёв или Дацюк.

н. Никита Гусев (СКА), 25 лет

Драфт в НХЛ: «Тампа-Бэй-Лайтнинг», 2012 год.

202-й номер.

Вряд ли Гусев достоин 202-го номера на драфте. Обладатель кубка Харламова, лучший снайпер и бомбардир турнира, серебряный призёр МЧМ 2012 года, а также рекордсмен МХЛ по количеству заброшенных шайб и набранных очков должен находиться повыше. Гусев не обладает габаритами для силовой борьбы, но он компенсирует это хорошим владением шайбы.

Сложно было представить, кто мог заменить Панарина в тройке Шипачёва, но Гусеву это удалось. Его техничность и умение отдать хороший пас делают Никиту сильным крайним нападающим. Такому игроку будет рад любой заокеанский клуб, особенно выменявший его из «Тампы» новичок лиги «Вегас», который уже имеет в своём расположении Шипачёва и права на Гусева. Права на Гусева сейчас именно в Неваде.