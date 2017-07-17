«Знаете, я много летаю, живу, можно сказать, за границей, и бывал в разных городах, но всегда называю себя магнитогорцем. Я никогда этого не скрывал — везде с гордостью ношу имя магнитогорца. Я хочу поздравить вас, нас, с этим праздником, с Днём города, с Днём металлурга!



Хоккейный “Металлург”, так же и моя команда, часть меня, и я хочу пожелать им удачи, чтобы в следующем году как можно больше ребят попали на Олимпийские игры, выиграли их, и чтобы выиграли Кубок КХЛ. Всем болельщикам хочу пожелать крепкого здоровья. Спасибо вам, что болеете за нас, переживаете. Где бы мы ни находились — мы всегда будем магнитогорцами. Спасибо!» — приводит слова Малкина официальный сайт клуба.