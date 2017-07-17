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17 июля 2017, 13:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Малкин: Никогда этого не скрывал — я везде с гордостью ношу имя магнитогорца

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принял участие в праздновании Дня металлурга в Магнитогорске, в ходе которого нападающему «Магнитки» Сергею Мозякину была вручена именная золотая клюшка.

Нападающий Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> Евгений <span class=error>Малкин</span> принял участие в праздновании Дня металлурга в Магнитогорске в ходе которого нападающему <span class=error>Магнитки</span> Сергею <span class=error>Мозякину</span> была вручена именная золотая клюшка. Увеличить
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«Знаете, я много летаю, живу, можно сказать, за границей, и бывал в разных городах, но всегда называю себя магнитогорцем. Я никогда этого не скрывал — везде с гордостью ношу имя магнитогорца. Я хочу поздравить вас, нас, с этим праздником, с Днём города, с Днём металлурга!

Хоккейный “Металлург”, так же и моя команда, часть меня, и я хочу пожелать им удачи, чтобы в следующем году как можно больше ребят попали на Олимпийские игры, выиграли их, и чтобы выиграли Кубок КХЛ. Всем болельщикам хочу пожелать крепкого здоровья. Спасибо вам, что болеете за нас, переживаете. Где бы мы ни находились — мы всегда будем магнитогорцами. Спасибо!» — приводит слова Малкина официальный сайт клуба.

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