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16 июля 2017, 11:57 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Попугаев: Хочется подписать контракт с «Нью-Джерси»

Форвард системы «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Попугаев поделился впечатлениями от пребывания в лагере развития клуба.

Форвард системы «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Попугаев поделился впечатлениями от пребывания в лагере развития клуба.

«Очень приятно поближе познакомиться со всеми ребятами, со всем персоналом, менеджерами. Впечатления хорошие. Надеюсь показать себя с лучшей стороны.

У меня есть сильные стороны как у игрока, главное — развивать их. Бросок, видение игры. Работаю над стартовой скоростью, больше внимания уделяю игре в обороне. Хочется, конечно, подписать контракт с “Нью-Джерси”, проявить себя в главном лагере осенью, чтобы в основу попадать», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Нью-Джерси Дэвилз
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