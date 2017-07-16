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16 июля 2017, 9:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Филадельфия» подписала новые контракты с голкиперами Столарзем и Лайоном

«Филадельфия Флайерз» объявила о подписании новых контрактов с вратарями Энтони Столарзем и Алексом Лайоном.

Оба соглашения носят двусторонний характер.

23-летний Столарз в сезоне-2016/17 семь раз выходил на лёд в матчах НХЛ. В АХЛ провёл 29 матчей.

24-летний Лайон, проводивший первый сезон в профессиональном хоккее после выступлений в NCAA, в сезоне-2016/17 выступал только в АХЛ.

Также официальный сайт клуба объявил о подписании нового контракта с форвардом Коулом Бардро. Двусторонний контракт рассчитан на два года.

Филадельфия Флайерз
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