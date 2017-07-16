«Филадельфия» подписала новые контракты с голкиперами Столарзем и Лайоном

Оба соглашения носят двусторонний характер.



23-летний Столарз в сезоне-2016/17 семь раз выходил на лёд в матчах НХЛ. В АХЛ провёл 29 матчей.



24-летний Лайон, проводивший первый сезон в профессиональном хоккее после выступлений в NCAA, в сезоне-2016/17 выступал только в АХЛ.



Также официальный сайт клуба объявил о подписании нового контракта с форвардом Коулом Бардро. Двусторонний контракт рассчитан на два года.