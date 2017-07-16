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16 июля 2017, 9:09 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Серебряный призёр МЧМ-2016 вратарь Георгиев продолжит карьеру в Северной Америке

Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2016 года в составе сборной России Александр Георгиев продолжит карьеру в Северной Америке.

Об этом информирует Iltalehti.

21-летний хоккеист в минувшем сезоне провел 27 матчей за ТПС в финской хоккейной лиге, отразив 92,3% бросков и пропустив 1,7 гола в среднем за матч. В январе российский хоккеист продлил контракт с финским клубом. Соглашение рассчитано на три сезона.

Георгиев не был задрафтован ни одним клубом НХЛ и является для лиги свободным агентом.
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