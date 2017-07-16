Серебряный призёр МЧМ-2016 вратарь Георгиев продолжит карьеру в Северной Америке

Об этом информирует Iltalehti.



21-летний хоккеист в минувшем сезоне провел 27 матчей за ТПС в финской хоккейной лиге, отразив 92,3% бросков и пропустив 1,7 гола в среднем за матч. В январе российский хоккеист продлил контракт с финским клубом. Соглашение рассчитано на три сезона.



Георгиев не был задрафтован ни одним клубом НХЛ и является для лиги свободным агентом.