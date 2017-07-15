Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30394068/
15 июля 2017, 10:34 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Даллас» рассчитывает вернуть Ничушкина в сезоне-2018/19

ТАСС, 15 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» хочет вернуть российского форварда Валерия Ничушкина в сезоне-2018/19. Об этом рассказал агент спортсмена Марк Гандлер, слова которого приводит Dallas Morning News.

Агент форварда сказал что и сам игрок хочет вернуться в <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ничушкин был задрафтован «Далласом» под 10-м номером в 2013 году. За три сезона в НХЛ он провел 166 матчей, в которых забросил 23 шайбы и сделал 41 результативную передачу. В 2016 году нападающий перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, который выкупил права на игрока у московского «Динамо».

«У Валерия еще год контракта с ЦСКА. По соглашению между НХЛ и КХЛ, он не может вернуться раньше сезона-2018/19. Я знаю, что в “Далласе” следят за игрой Валерия в КХЛ и сборной России, там довольны его прогрессом и рассчитывают вернуть игрока через год. Сам Валерий также планирует вернуться в “Даллас” по истечении контракта с ЦСКА», — сказал Гандлер.

В прошедшем сезоне 22-летний Ничушкин провел за московский клуб 45 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 17 результативных передач.

Даллас Старз
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Российский боец Шлеменко 20 октября проведет бой с голландцем Мусаси в США

Пловец Лохте признан невиновным в даче ложных показаний по делу об "ограблении" на ОИ-2016

Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Российский боец Шлеменко 20 октября проведет бой с голландцем Мусаси в США

Пловец Лохте признан невиновным в даче ложных показаний по делу об "ограблении" на ОИ-2016