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15 июля 2017, 10:29 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй» подписал пятилетний контракт с Палатом на $26,5 млн

ТАСС, 15 июля. Нападающий Ондржей Палат подписал новый пятилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По условиям соглашения, 26-летний чех заработает $26,5 млн.

Палат был выбран «Тампой» на драфте 2011 года под общим 208-м номером. В прошедшем сезоне он записал на свой счет 52 (17 шайб + 35 передач) очка в 75 матчах регулярного чемпионата. В общей сложности он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 307 матчей, в которых набрал 218 (74 + 144) очков.

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