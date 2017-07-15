Клуб НХЛ «Тампа» заключил пятилетний контракт с форвардом Палатом на $26,5 млн
МОСКВА, 15 июл —
Р-Спорт. «Тампа Бэй Лайтнинг» заключила пятилетний контракт с чешским нападающим Ондржеем Палатом, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
По условиям соглашения 26-летний хоккеист заработает 26,5 миллиона долларов.
Палат был выбран «Тампой» под общим 208-м номером на драфте-2011. В прошлом сезоне чех стал четвертым бомбардиром «Лайтнинг» в регулярном чемпионате, набрав 52 (17 шайб + 35 передач) балла за результативность в 75 играх. Всего за пять сезонов в НХЛ на счету Палата 307 матчей и 218 (74+144) очков в «регулярке», а также 46 матчей и 29 (14+15) очков в
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