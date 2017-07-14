Евгений Дадонов: Было бы неплохо сыграть с Шипачевым и в НХЛ

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ДОЛГО ДУМАЛ: ОСТАВАТЬСЯ ИЛИ УЕЗЖАТЬ

— Наслышан о том, какое предложение вам делал хоккейный клуб СКА перед этим сезоном. Но вы все равно выбрали «Флориду». Давайте я без записи произнесу цифру, а вы скажете, правда ли это?

— Вы близки к истине.

— Впереди Олимпиада.

— Я решил воспользоваться возможностью уехать. Конечно, Игры в Корее — это очень сильный аргумент, но все равно моя мечта была поехать в НХЛ. А тут как раз поступило предложение, в котором меня даже порадовала не финансовая составляющая, а срок. Не год, когда клуб в тебе не уверен, а целых три сезона.

— Если бы было предложено годовое соглашение, остались бы?

— Несомненно. Но «Флорида» предложила очень комфортные условия. И у меня не было уверенности, что через сезон мне бы предложили такие же. А насчет Олимпиады я не надеюсь, что у меня еще будет шанс съездить на игры.

— То, что вы уедете за океан, стало ясно во время чемпионата мира. Вы в тот момент знали, куда именно отправитесь?

— Там была немного непонятная ситуация, я не буду скрывать, что у меня были разные предложения. Клубы сейчас называть не имеет смысла, но скажу, что я рассматривал и питерский вариант. Но в первых числах июля все было решено.

— Могли остаться в СКА?

— Я очень много размышлял на тему отъезда, много думал. В один вечер вроде бы решаю для себя, что надо уезжать, а утром снова появляются сомнения. Кстати, и олимпийский вопрос стоял не на последнем месте. Но все-таки у меня внутри сохраняется маленькая надежда на то, что НХЛ отпустит игроков в Корею.

— На чемпионате мира мы спрашивали у вас про «Вегас». Я понимаю, что о переговорах рассказывать не совсем правильно, но была ли возможность оказаться с Вадимом Шипачевым в одной команде? Все-таки у вас наигранная связка.

— И все-таки я не буду говорить о том, какие у меня были предложения и какие клубы проявляли интерес. Но еще до всех вариантов мы с Вадимом обсуждали возможность поиграть за океаном вместе. Еще не существовало никаких предложений, да и впервые мы это стали обсуждать в 2015 году. Да, было бы неплохо сыграть в одной команде НХЛ.

— Не получилось.

— Может, и к лучшему. Так сложилось, что мы оказались в разных командах. Но, может быть, так будет лучше для нас обоих.

— Артемий Панарин жаловался, что в Кельне вы все с Вадимом шушукаетесь, а ему не говорите о своих планах.

— Он шутил. Панарин многое знал о моих планах. Все-таки кое-что я ему рассказывал.

— И все-таки хочу узнать про тот случай два года назад, когда вы с Вадимом попытались стать свободными агентами, воспользовавшись пунктом в регламенте КХЛ.

— У нас с Шипачевым были разные ситуации. Скажу про свою. Мы выиграли Кубок Гагарина, а в НХЛ был предметный интерес ко мне со стороны одной команды. Про Олимпиаду же вообще не было ничего ясно, и я действительно хотел уехать. Но в регламенте изменили правила, и мы становились свободными агентами только к Новому году. Я мог бы поехать в январе, но не сделал это из уважения к СКА, к болельщикам, к руководству. И решил доиграть свой контракт полностью.

В ПЕРВЫЙ РАЗ ВО «ФЛОРИДЕ» НЕ ПОШЛО

— Сейчас Роман Любимов уехал из Филадельфии, а у него там целый контейнер с вещами. А у вас осталось что-то во Флориде с первого отъезда?

— Нет-нет, в тот момент у меня ничего не было в Майами, не так много я там играл.

— В клубе сильно все поменялось?

— Я пока не был в расположении клуба, и точно не могу сказать, насколько там все поменялось.

— Я помню, что был какой-то скандал, когда вы все-таки решили уехать из Челябинска. Вас, как водится, обвиняли в рвачестве.

— Там была простая ситуация. У меня закончился контракт с «Трактором», и новый договор был очень несправедливым. В России я не мог перейти в другую команду, а «Флорида» предложила стандартный контракт новичка, и я согласился.

— А еще был момент, когда вы вернулись в Россию, но переехали в «Донбасс», хотя права на вас принадлежали «Трактору».

— Объясню. Уехать я хотел еще в середине третьего сезона в Америке. Во «Флориде» не пошло, меня обменяли в «Каролину». Да и я был молод и вел себя не совсем правильно, говорил в «Пантерз», что могу в любой момент уехать в Россию. Тем более из Челябинска поступило очень хорошее предложение. Я приехал к руководству «Трактора», мне дали контракт, а там сумма была гораздо меньше той, которую мы обсуждали.

— Как объяснили?

— «Мы тебе делали предложение, когда ты выступал в НХЛ, а ты возвращаешься из АХЛ, так что твоя зарплата теперь такая». Но почему-то забыли, что отчасти мои проблемы во «Флориде» и начались из-за того, что я был готов уехать в «Трактор».

— А как появился «Донбасс»?

— Они сделали мне предложение, которое меня полностью устроило. Юридические дела решались без меня, и я перешел в «Донбасс».

— Хоть раз почувствовали, что там все идет к такой беде?

— Ни разу. За все время, что я провел в Донецке, не было вообще никаких проблем. Вы знаете, я очень сильно переживал из-за того, что случилось на Донбассе. В первый год вообще регулярно звонил знакомым, друзьям, узнавал, как там дела.

— Андрей Назаров оставил там машину и теплые вещи. Еле забрал.

— У меня тоже какие-то вещи остались, но я не стал предпринимать никаких усилий, чтобы их вывезти. А, может быть, и к лучшему. Согласно примете, чтобы туда вернуться, еще раз побывать там, когда ситуация нормализуется.

— Аэропорт Донецка видели?

— Да, но уже прошло много времени. Сердце кровью обливалось, когда я первый раз увидел кадры.

— Я много раз приезжал в Донецк и на украинском там говорили только в одной кофейне.

— Один раз меня ко мне по-украински обратились в магазине, но я попросил говорить на русском и все наладилось. Ну и на границах какие-то бумажки надо было заполнять на украинском. Впрочем, нам там сделали какие-то книжки, и мы ничего не заполняли.

В СКА МЫ МНОГО РАБОТАЛИ. СУДЬИ НЕ ПРИЧЕМ

— Прошлый чемпионат был самым неинтересным за все время в КХЛ: мы знали финалистов еще в августе. Вам самому интересно было играть?

— Я часто слышу такое мнение, но мне совершенно непонятно, чем оно вызвано. СКА было непросто. И потом мы очень серьезно работали, чтобы стать сильным клубом. У нас были очень тяжелые подготовительные сборы, мы много трудились и в течение сезона.

— Считается, что судьи помогали вам.

— В каких моментах?

— Например, в финале, когда удалили Даниса Зарипова.

— А сколько времени до этого «Металлург» играл в большинстве? Да все это чушь, как мне кажется. Я свои чувства опишу. Нам было очень непросто. Конечно, подбор игроков в клубе был очень хорошим, но ведь количество звезд не делает команду сильней. Мы много работали.

— Ну-ну.

— Знаете, мне кажется, у нас специально писали, будто СКА помогают арбитры. Я никакой помощи судей не ощущал.

— В прошлом сезоне вы играли с Никитой Гусевым и Вадимом Шипачевым. Тройка мечты?

— Мне очень нравилось играть и с Никитой Гусевым, и с Артемием Панариным. Но понятно, что у нас была «химия», которая позволяла творить на льду. Хорошие времена были в СКА.

— Помните сезон, когда вы уступили ЦСКА? Тогда в Ярославле из команды был отчислен Илья Ковальчук и его отправили домой. Расскажите же, что там произошло?

— А нам самим не все было понятно до конца. Мы потом долго обсуждали этот момент с руководством клуба. Просили, чтобы Илья вернулся в коллектив, нам приводили какие-то аргументы против этого. Диалог был, но поначалу он ни к чему не приводил.

ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ФУТБОЛ

— В СКА вы всегда держались в стороне от остальных.

— В каком смысле?

— Не знаю даже как это объяснить.

— У каждого хоккеиста питерского клуба своя жизнь, свои интересы. Но мы часто встречались вне стадиона, вместе куда-то ходили ужинать. Так что у вас неправильное впечатление сложилось.

— А что вы делаете в Майами летом? Куда ходите?

— Стараюсь проводить как можно больше времени с семьей, так как во время сезона на это почти нет времени. Еще я в футбол очень люблю играть.

— Ого.

— Обязательно во время отпуска планирую возможность пойти поиграть в футбол. В прошлом году проводил отпуск недалеко от Сергея Широкова и его семьи. Мы с ним часто ездили на поле, играли с компанией.

— Позвольте уточнить — это американский футбол.

— Английский.

— В Донецке вы часто выбирались на матчи «Шахтера»?

— У клуба была специальная ложа, и если позволял календарь, то мы по возможности посещали матчи чемпионата Украины и Лиги чемпионов. Но там просто очень комфортный стадион. А вот на «Зените» не был ни разу. Хотел пойти, но мне сказали, что на старом «Петровском» не очень удобно смотреть матчи, и я оставался у телевизора.

Алексей ШЕВЧЕНКО из Челябинска.