Победитель Кубка Стэнли-2011 Эндрю Ференс завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ
Победитель Кубка Стэнли-2011 в составе «Бостон Брюинз» канадский защитник Эндрю Ференс объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщается на официальном сайте НХЛ.
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Ференс был выбран «Питтсбург Пингвинз» под общим 208-м номером на драфте-1997, а дебютировал в НХЛ в сезоне-1999/00. Всего в лиге 38-летний защитник провел 16 сезонов, за которые принял участие в 907 матчах в регулярных чемпионатах, набрав 225 (43 шайбы + 182 передачи) баллов за результативность, и 120 играх
Последний раз Ференс выходил на лед в сезоне-2015/16, но
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