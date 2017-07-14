Победитель Кубка Стэнли-2011 Эндрю Ференс завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ

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Ференс был выбран «Питтсбург Пингвинз» под общим 208-м номером на драфте-1997, а дебютировал в НХЛ в сезоне-1999/00. Всего в лиге 38-летний защитник провел 16 сезонов, за которые принял участие в 907 матчах в регулярных чемпионатах, набрав 225 (43 шайбы + 182 передачи) баллов за результативность, и 120 играх плей-офф, записав на свой счет 38 (8+30) очков.