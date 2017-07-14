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14 июля 2017, 9:52 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Победитель Кубка Стэнли-2011 Эндрю Ференс завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ

Победитель Кубка Стэнли-2011 в составе «Бостон Брюинз» канадский защитник Эндрю Ференс объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Победитель Кубка <span class=error>Стэнли</span>-2011 в составе Бостон <span class=error>Брюинз</span> канадский защитник <span class=error>Эндрю</span> <span class=error>Ференс</span> объявил о завершении профессиональной карьеры сообщается на официальном сайте <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Ференс был выбран «Питтсбург Пингвинз» под общим 208-м номером на драфте-1997, а дебютировал в НХЛ в сезоне-1999/00. Всего в лиге 38-летний защитник провел 16 сезонов, за которые принял участие в 907 матчах в регулярных чемпионатах, набрав 225 (43 шайбы + 182 передачи) баллов за результативность, и 120 играх плей-офф, записав на свой счет 38 (8+30) очков.

Последний раз Ференс выходил на лед в сезоне-2015/16, но из-за травмы бедра провел только шесть матчей за «Эдмонтон», а прошлый сезон хоккеист пропустил полностью.
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