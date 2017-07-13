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13 июля 2017, 23:53 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

СМИ: Кузнецову предлагали 10 миллионов долларов в год в КХЛ

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов этим летом получил предложение из КХЛ, утверждает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

Нападающий Вашингтона Евгений Кузнецов этим летом получил предложение из <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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В итоге форвард решил продлить контракт с «Кэпиталз», заключив восьмилетний контракт на 62,4 миллиона долларов (7,8 миллиона в год). Это является 16-м показателем в НХЛ.

«В КХЛ готовы были найти для него такую сумму. Россия знает, что у нее отличная возможность выиграть, наконец, олимпийское золото, и старается удержать российских игроков дома.

Невозможно доказать, но по слухам, ему предлагали 10 миллионов долларов за один сезон и 20 миллионов — за два, — утверждает Фридман.

О каком клубе КХЛ идет речь, Фридман не уточнил. Отметим, что 3 июля обладатель Кубка Гагарина СКА выкупил у «Трактора» права на Кузнецова.

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