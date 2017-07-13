Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» заключил пробный контракт с российским нападающим Локтионовым
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт. «Лос-Анджелес Кингз» заключил пробный контракт с российским нападающим Андреем Локтионовым, сообщается в официальном аккаунте пресс-службы клуба НХЛ в Twitter.
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Локтионов был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 123-м номером на драфте-2008. В 2009 году форвард дебютировал в НХЛ, а всего провел в лиге пять сезонов, выступая за «Кингз», «Нью-Джерси Девилз» и «Каролину Харрикейнз». В общей сложности россиянин провел в НХЛ 157 игр в «регулярке» и
Прошлый сезон 27-летний Локтионов провел в ярославском «Локомотиве», в составе которого набрал 27 (12+15) очков в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также отметился 12 (4+8) баллами в 15 играх
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