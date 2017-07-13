Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» заключил пробный контракт с российским нападающим Локтионовым

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Локтионов был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 123-м номером на драфте-2008. В 2009 году форвард дебютировал в НХЛ, а всего провел в лиге пять сезонов, выступая за «Кингз», «Нью-Джерси Девилз» и «Каролину Харрикейнз». В общей сложности россиянин провел в НХЛ 157 игр в «регулярке» и плей-офф и набрал 48 (22 шайбы + 26 передач) баллов за результативность. В 2012 году Локтионов завоевал с «Лос-Анджелесом» Кубок Стэнли.

Прошлый сезон 27-летний Локтионов провел в ярославском «Локомотиве», в составе которого набрал 27 (12+15) очков в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также отметился 12 (4+8) баллами в 15 играх плей-офф.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Kings sign Andrei Loktionov to a PTO. Played for the Kings from 2009-12; was drafted by LA in 2008; & played in 2 playoffs games in 2012. <a href="https://t.co/N268Bhw5RO">pic.twitter.com/N268Bhw5RO</a></p>— LAKingsPR (@LAKingsPR) <a href="https://twitter.com/LAKingsPR/status/885557831818244096">13 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>