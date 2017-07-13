Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30380787/
13 июля 2017, 21:41 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» заключил пробный контракт с российским нападающим Локтионовым

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт. «Лос-Анджелес Кингз» заключил пробный контракт с российским нападающим Андреем Локтионовым, сообщается в официальном аккаунте пресс-службы клуба НХЛ в Twitter.

Лос-Анджелес <span class=error>Кингз</span> заключил пробный контракт с российским нападающим Андреем Локтионовым сообщается в официальном аккаунте <nobr>пресс-службы</nobr> клуба <span class=error>НХЛ</span> в Twitter. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Локтионов был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 123-м номером на драфте-2008. В 2009 году форвард дебютировал в НХЛ, а всего провел в лиге пять сезонов, выступая за «Кингз», «Нью-Джерси Девилз» и «Каролину Харрикейнз». В общей сложности россиянин провел в НХЛ 157 игр в «регулярке» и плей-офф и набрал 48 (22 шайбы + 26 передач) баллов за результативность. В 2012 году Локтионов завоевал с «Лос-Анджелесом» Кубок Стэнли.

Прошлый сезон 27-летний Локтионов провел в ярославском «Локомотиве», в составе которого набрал 27 (12+15) очков в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также отметился 12 (4+8) баллами в 15 играх плей-офф.

Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Лос-Анджелес Кингз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото