Кросби получил Трофей ESPY за минувший сезон
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби получил Трофей ESPY — награду лучшему игроку НХЛ за прошлый сезон по результатам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.
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Стоит отметить, что Кросби получает эту награду уже второй сезон подряд, а до этого становился её обладателем с 2007 по 2010 и в 2013−14 годах.
В прошлом сезоне Кросби завоевал со своей командой кубок Стэнли, победив в финальной серии НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Он принял участие в 75 матчах, в которых набрал 89 очков по системе «гол+пас» (44+45).
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