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13 июля 2017, 20:40 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кросби получил Трофей ESPY за минувший сезон

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби получил Трофей ESPY — награду лучшему игроку НХЛ за прошлый сезон по результатам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

Нападающий Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> <span class=error>Сидни</span> <span class=error>Кросби</span> получил Трофей <span class=error>ESPY</span> — награду лучшему игроку <span class=error>НХЛ</span> за прошлый сезон по результатам голосования болельщиков сообщает официальный сайт клуба. Увеличить
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Стоит отметить, что Кросби получает эту награду уже второй сезон подряд, а до этого становился её обладателем с 2007 по 2010 и в 2013−14 годах.

В прошлом сезоне Кросби завоевал со своей командой кубок Стэнли, победив в финальной серии НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Он принял участие в 75 матчах, в которых набрал 89 очков по системе «гол+пас» (44+45).

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