Гончар назвал вызовом свое назначение помощником главного тренера клуба НХЛ «Питтсбург»

В среду российский специалист был назначен на пост помощника главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана. Последние два сезона Гончар работал в «Питтсбурге» в качестве тренера по развитию защитников. Как отметил Салливан, роль Гончара в оказании помощи молодым игрокам обороны оказалась решающей для победы в Кубке Стэнли.

«Для меня это новый вызов, но, в принципе, я на эту тему сильно не задумывался. Сказал бы, что для меня это следующая ступень развития как для тренера, для моих человеческих качеств, а также для моего опыта. Это новый этап, который поможет мне стать лучше в данном направлении», — сказал Гончар.

Гончар выступал в НХЛ с 1995 по 2015 год, играя за «Вашингтон» (1995−2004), «Бостон» (2004), «Питтсбург» (2005−2010), «Оттаву» (2010−2013), «Даллас» (2013/14) и «Монреаль» (2014/15). Он является самым результативным российским защитником в НХЛ, на его счету 811 очков (220 шайб + 591 передача) в 1301 матче регулярных чемпионатов. В 2009 году он стал обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока, а в 2016 и 2017 годах — в качестве тренера.