«Его нужно просто слушать»

Пока остальные команды лишь готовятся к тому, чтобы попытаться пройти чемпионский путь «Питтсбурга», сами «пингвины» спокойно проводят лето, не забывая о точечном усилении своего состава. Одной из таких «точек» стал Сергей Гончар, который после успешной работы с защитниками «Пингвинз» был «поднят» в основной тренерский штаб и стал полноценным ассистентом наставника команды Майка Салливана. Гончар — четвёртый российский тренер, попавший в основной тренерский штаб клуба НХЛ за всю историю: до Сергея на подобных позициях работали Зинэтула Билялетдинов, Василий Тихонов и Вячеслав Фетисов.

Два года работы в глубине тренерской структуры клуба не прошли для Гончара даром. Во многом благодаря его стараниям «Питтсбург» смог два года подряд стать обладателем кубка Стэнли, хотя весь минувший плей-офф «пингвинам» пришлось отыграть без ведущего игрока обороны Криса Летанга. Чад Руведель и опытный Марк Штрайт пришли на помощь, когда «Питтсбургу» стали мешать травмы, а вклад Гончара и Жака Мартена был по достоинству оценён главным офисом клуба. «Это был отличный опыт для меня. Эту работу с защитниками я никогда не забуду. Когда было необходимо, все собрались, сконцентрировались и начали играть лучше», — сказал Гончар. По словам Сергея, предложение стать помощником главного тренера он не мог принять без участия своей супруги Ксении: новая должность подразумевает гораздо более серьёзную занятость на работе. «Она сказала, что будет пытаться сама справиться с детьми. Они растут, и, конечно, им нужен отец. Я буду стараться видеть их так часто, как только смогу», — добавил 43-летний Гончар. Генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд предлагал Сергею войти в тренерский штаб команды ещё в прошлом году, но тогда Гончар отказался из-за супруги и двух детей, которые живут в Далласе.

Главная заслуга россиянина, которую отмечают боссы «Питтсбурга», — это «омоложение» карьеры Джастина Шульца, который пришёл в команду из «Эдмонтона» в 2016 году в результате обмена. «Он сыграл огромную роль в моём прогрессе. Сергей просто вернул мне уверенность, он сосредоточил внимание на мелочах, о которых всегда напоминал. Гончар очень многое знает об игре, это очень умный человек. Хоккеисту необходимо просто слушать его, от него узнаёшь много нового», — отметил Шульц, который в сезоне-2016/17 установил личный рекорд результативности (51 очко 78 матчах «регулярки» и 13 баллов в 21 матче плей-офф).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">1,301 NHL Games<br>4 All-Star Games<br>3 Stanley Cups<br><br>Gonchar's rewarding hockey career continues as an Assistant Coach: <a href="https://t.co/4A9XV61Wws">https://t.co/4A9XV61Wws</a> <a href="https://t.co/uObfvxFq4m">pic.twitter.com/uObfvxFq4m</a></p>— Pittsburgh Penguins (@penguins) <a href="https://twitter.com/penguins/status/885245418032041984">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

1000 и 1 очко в большинстве

Уже известно, что Гончар по-прежнему будет отсматривать матчи из пресс-ложи и общаться со скамейкой через микрофон. Кроме этого, в обязанности Сергея входит работа со спецбригадой большинства, и именно этот аспект может стать самым интригующим в его обязанностях. За 20-летнюю карьеру в НХЛ Гончар набрал 427 очков в большинстве, что выглядит вполне достойно на фоне другого тренера-продвиженца «Питтсбурга» Марка Рекки (569 баллов при розыгрыше лишнего). Добавим к этому 5 очков, добытые в большинстве Майком Салливаном (он нечасто выходил в спецбригаде, так как был сдерживающим форвардом), и получим любопытную цифру в 1001 балл.

«Салливан и Токкет работали над большинством вместе, но и я вносил свою лепту. Я играл вместе с некоторыми из наших лидеров, так что мне знакомы их особенности. Буду делиться своим опытом и знаниями», — отметил Гончар.

«Сергей — настоящий источник знаний о хоккее. Его карьера говорит сама за себя. Ему предстоит перейти на полноценную тренерскую работу, опираясь на тот опыт, который он уже сделал внутри нашей структуры. Его вклад во время плей-офф был просто бесценен, особенно при работе с нашими молодыми защитниками. Я бы отметил здесь не только Шульца, но и Олли Мяяття, Брайана Дюмоулина, Деррика Пулио», — заметил главный тренер Майк Салливан. «Среди наших защитников уважение Гончара просто безмерно. Он приходит, показывает несколько нюансов, после чего всё становится ясно. Приятно видеть, что в команде есть тренера, которые реально могут сделать твою игру лучше», — добавил Брайан Дюмоулин.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The <a href="https://twitter.com/hashtag/Pens?src=hash">#Pens</a> have hired Sergei Gonchar as a full-time assistant coach. <a href="https://t.co/Ycss9c9lTz">https://t.co/Ycss9c9lTz</a> <a href="https://t.co/FY9G7rfgPV">pic.twitter.com/FY9G7rfgPV</a></p>— Sportsnet (@Sportsnet) <a href="https://twitter.com/Sportsnet/status/885199288195846145">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«У Гончара есть все данные, чтобы стать главным тренером в НХЛ»

На вопрос о своём тренерском стиле Гончар лишь засмеялся. «Я не думаю, что у меня есть какой-то стиль. Парни, с которыми я работаю, очень восприимчивы, так что переход к тренерской деятельности не был трудным. Я чувствую, что с каждым разом лучше справляюсь со своими обязанностями, ощущаю себя более комфортно. Когда находишься в этом процессе, нужно постоянно учиться и делиться полученными знаниями», — резюмировал Гончар, который вместе с командой выиграл два Кубка Стэнли за два года.