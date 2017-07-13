«Когда-нибудь он будет главным». Гончар — четвёртый российский тренер в НХЛ
Сергей Гончар в роли тренера защитников выиграл с «Пингвинз» два Кубка Стэнли. Теперь он стал ассистентом и готов продолжать этот путь.
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«Его нужно просто слушать»
Пока остальные команды лишь готовятся к тому, чтобы попытаться пройти чемпионский путь «Питтсбурга», сами «пингвины» спокойно проводят лето, не забывая о точечном усилении своего состава. Одной из таких «точек» стал Сергей Гончар, который после успешной работы с защитниками «Пингвинз» был «поднят» в основной тренерский штаб и стал полноценным ассистентом наставника команды Майка Салливана. Гончар — четвёртый российский тренер, попавший в основной тренерский штаб клуба НХЛ за всю историю: до Сергея на подобных позициях работали Зинэтула Билялетдинов, Василий Тихонов и Вячеслав Фетисов.
Два года работы в глубине тренерской структуры клуба не прошли для Гончара даром. Во многом благодаря его стараниям «Питтсбург» смог два года подряд стать обладателем кубка Стэнли, хотя весь минувший
Главная заслуга россиянина, которую отмечают боссы «Питтсбурга», — это «омоложение» карьеры Джастина Шульца, который пришёл в команду из «Эдмонтона» в 2016 году в результате обмена. «Он сыграл огромную роль в моём прогрессе. Сергей просто вернул мне уверенность, он сосредоточил внимание на мелочах, о которых всегда напоминал. Гончар очень многое знает об игре, это очень умный человек. Хоккеисту необходимо просто слушать его, от него узнаёшь много нового», — отметил Шульц, который в сезоне-2016/17 установил личный рекорд результативности (51 очко 78 матчах «регулярки» и 13 баллов в 21 матче плей-офф).
1000 и 1 очко в большинстве
Уже известно, что Гончар
«Салливан и Токкет работали над большинством вместе, но и я вносил свою лепту. Я играл вместе с некоторыми из наших лидеров, так что мне знакомы их особенности. Буду делиться своим опытом и знаниями», — отметил Гончар.
«Сергей — настоящий источник знаний о хоккее. Его карьера говорит сама за себя. Ему предстоит перейти на полноценную тренерскую работу, опираясь на тот опыт, который он уже сделал внутри нашей структуры. Его вклад во время
«У Гончара есть все данные, чтобы стать главным тренером в НХЛ»
На вопрос о своём тренерском стиле Гончар лишь засмеялся. «Я не думаю, что у меня есть
«Для главных тренеров в лиге есть только 30 рабочих мест, а квалифицированных соискателей намного больше. Думаю, что у Гончара есть шансы стать полноценным претендентом на должность главного тренера, но для этого нужно время. Сейчас он учится, набирает необходимый опыт», — такую характеристику выдал Сергею обозреватель Pittsburgh
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