Гончара повысили в лучшем клубе мира

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43-летний россиянин Сергей Гончар, выигравший с «Питтсбург Пингвинз» в 2009 году Кубок Стэнли как игрок, а также являющийся пятикратным участником «Матчей всех звезд», серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, с нового сезона будет ассистентом главного тренера команды Майка Салливана.

Последние два сезона российский специалист после завершения своей игровой карьеры работал в качестве тренера команды по обороне, внеся свой вклад в две подряд победы «пингвинов» в Кубке Стэнли.

Возможность продвижения по служебной лестнице в клубе появилась после того, как прежний ассистент Салливана, также известный в прошлом хоккеист Рик Токкет был назначен главным тренером «Аризона Койотс».

В «Питтсбурге» давно хотели, чтобы Гончар был одним из тренеров, которые находятся во время матча на скамейке запасных команды, но этому мешало наличие в штабе специалистов, работающих в клубе дольше россиянина.

Впрочем, главным негативным фактором здесь был тот факт, что Гончар не работал с командой постоянно. Специалист находился в расположении «Пингвинз» во время летнего лагеря и плей-офф, а по ходу регулярного чемпионата жил на два дома — две недели с семьей в Далласе, две недели в Питтсбурге с командой.

Еще недавно сам Сергей говорил о том, что эта ситуация является камнем преткновения в его переговорах с «Пингвинз», и на данный момент в его положении ничего не меняется.

«Меня хотят видеть на скамейке, но на данный момент я не могу оставить семью в Далласе и переехать в Питтсбург, чтобы работать на постоянной основе. На данный момент я две недели работаю из Далласа, две недели нахожусь с командой. Но сейчас я не готов бросать семью и находиться с командой каждый день, — приводил 7 июля официальный сайт НХЛ слова бывшего защитника сборной России.

— Мы уже говорили по этому поводу в том году, в этом ситуация не изменилась. Во время плей-офф и тренировочного лагеря я все равно нахожусь с командой, но пока ничего менять я не буду.

У нас хорошие отношения с генеральным менеджером клуба Джимом Рутерфордом, но никаких рамок по срокам сотрудничества и договоренностям нет. Сейчас решение принимать не требуется. Для нас главное выигрывать и продолжать двигаться вперед.

Видимо, ситуация все-таки изменилась. Еще в конце июня Гончар подписал новый трехлетний контракт с клубом, хотя до того дважды заключал годичные соглашения, и Рутерфорду удалось убедить специалиста перейти на работу на постоянной основе.

Все отмечали большой вклад Сергей в игру команды в обороне, бывшей на протяжении двух последних сезонов, несмотря на кадровую текучку, одной из самых надежных в НХЛ.

Теперь же в сферу обязанностей тренера будет входить не только построение защиты, но и работа над действиями команды в большинстве. В этом Сергей будет сотрудничать с другим новоиспеченным ассистентом Салливана и своим бывшим партнером по «Питтсбургу» Марком Рекки, который помимо большинства будет координировать нападение «Пенс».

«Обращалось внимание на то, как Гончар великолепно работает, а также на то, какой он великолепный человек, создающий микроклимат в команде. Только он один может сделать грамотные точечные подсказки, поскольку за свою 20-летнюю с лишним карьеру в НХЛ он знает столько, чего может не знать никто, — говорил еще в конце июня агент Гончара Геннадий Ушаков.

— Надо еще признать, что в «Питтсбурге» в течение двух победных лет подряд не самая сильная защита. Он и в этом году не только за защиту отвечал. Думаю, с нового сезона он будет находиться на скамейке во время матчей.

Напомним, что Гончар играл в НХЛ с 1994 по 2015 годы с перерывами на локауты. Большую часть своей карьеры он провел в «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» — 10 и 5 лет соответственно.

Кроме того, он выступал короткий период времени между этими командами за «Бостон Брюинз», а доигрывал в «Оттава Сенаторз», «Даллас Старз», где осел после окончания карьеры с семьей, и «Монреаль Канадиенз».

За годы выступлений Гончар провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1301 игру, отметившись 220 заброшенными шайбами и 591 результативной передачей, являясь образцом атакующего защитника.

В плей-офф он отыграл 141 игру, набрав 90 (22+68) очков и трижды сыграв в финале Кубка Стэнли. Интересно, что во всех трех финалах его команды встречались с «Детройт Ред Уингз», тогда представлявшим Западную конференцию.

В первых двух «Вашингтон» (1998) и «Питтсбург» (2008) потерпели, но в 2009 году «пингвины» взяли у «красных крыльев» реванш.

Напомним, что предыдущим российским ассистентом главного тренера в НХЛ еще в середине 90-х годов прошлого века работал никто иной, как Зинэтула Билялетдинов, несколько лет проведший в «Финикс Койотс» (ныне «Аризона»).