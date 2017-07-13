Сидни Кросби проведёт свой день рождения с кубком Стэнли

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В тот же день состоится чемпионский парад, участником которого Кросби надеется стать. Однако он сообщил, что пока не работал над деталями.



В 2009 и 2016 годах Кросби привозил кубок домой. В прошлом году на мероприятии, которое проходило 16 июля, присутствовали более 30 тыс. человек.