Сидни Кросби проведёт свой день рождения с кубком Стэнли
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби на
пресс-конференции, которая прошла во время ежегодной хоккейной школы в его родном городе Коул-Харбор (Новая Шотландия), рассказал, что его день с кубком Стэнли выпадет на день его рождения 7 августа.
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В тот же день состоится чемпионский парад, участником которого Кросби надеется стать. Однако он сообщил, что пока не работал над деталями.
В 2009 и 2016 годах Кросби привозил кубок домой. В прошлом году на мероприятии, которое проходило 16 июля, присутствовали более 30 тыс. человек.
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