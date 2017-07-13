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13 июля 2017, 12:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Сидни Кросби проведёт свой день рождения с кубком Стэнли

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби на пресс-конференции, которая прошла во время ежегодной хоккейной школы в его родном городе Коул-Харбор (Новая Шотландия), рассказал, что его день с кубком Стэнли выпадет на день его рождения 7 августа.

Капитан Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> <span class=error>Сидни</span> <span class=error>Кросби</span> на <nobr>пресс-конференции</nobr> которая прошла во время ежегодной хоккейной школы в его родном городе <nobr>Коул-Харбор</nobr> (Новая Шотландия) рассказал что его день с кубком <span class=error>Стэнли</span> выпадет на день его рождения 7 августа. Увеличить
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В тот же день состоится чемпионский парад, участником которого Кросби надеется стать. Однако он сообщил, что пока не работал над деталями.

В 2009 и 2016 годах Кросби привозил кубок домой. В прошлом году на мероприятии, которое проходило 16 июля, присутствовали более 30 тыс. человек.

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