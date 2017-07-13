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13 июля 2017, 12:23 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Фер: Мы обсуждали с Овечкиным вопрос об Олимпиаде. Решение остаётся за клубом

Глава профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер прокомментировал отказ лиги от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и оценил возможности дальнейшего развития международных хоккейных турниров.

Глава профсоюза игроков <span class=error>НХЛ</span> <span class=error>Дональд</span> <span class=error>Фер</span> прокомментировал отказ лиги от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и оценил возможности дальнейшего развития международных хоккейных турниров. Увеличить
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«Любой хоккеист, у которого был шанс попасть в национальную команду, сказал бы нам, что он хочет участвовать в Олимпийских играх и что нужно что-то делать. Хоккеисты считают, что Олимпиада — это важный момент, причины тут самые разные. Далеко не последней является гордость за свою страну и патриотизм, это действительно важно. В НХЛ играют люди из самых разных стран.

Что касается заявлений Овечкина о том, что он уедет в любом случае, то тут мы сделали свою работу. Мы обсуждали это с игроком и его представителем, но не делали этого публично. Остаётся индивидуальное решение клуба о том, едет ли он на Игры. Мне хочется верить, что мы вступаем в эпоху, в которой будет целая серия международных событий, которые мы будем создавать вместе с НХЛ, чтобы расширить границы, открыть новые рынки и создать новые возможности. Однако было бы нечестным утверждать, что решение НХЛ по Олимпиаде, принятое в одностороннем порядке, не подняло некоторые серьёзные вопросы", — приводит слова Фера Sportsnet.

Напомним, что в начале лета НХЛ приняла окончательное решение отказаться от участия в Олимпиаде-2018, официально презентовав календарь на сезон-2017/18, в котором нет олимпийской паузы.

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